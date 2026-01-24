Kuzuyayla Kızak Pisti'ne yürüyen bant geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kuzuyayla Kızak Pisti'ne yürüyen bant geliyor

Kuzuyayla Kızak Pisti\'ne yürüyen bant geliyor
24.01.2026 14:46  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuzuyayla Kızak Pisti'ne ulaşımı kolaylaştırmak için kapalı yürüyen bant sistemi inşa ediyor. Saatte bin kişi taşıma kapasitesine sahip olacak sistem, kış sezonunda kayak severlere konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kartepe ilçesinde bulunan Kuzuyayla Kızak Pisti'nin yanına inşa edilen kapalı yürüyen bant sistemi, saatte bin kişi taşıma kapasitesiyle kış sezonunda hizmet vermeye hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndaki kızak pistine vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kapalı yürüyen bant sistemi inşa ediyor. Kış sezonu hazırlıkları kapsamında hayata geçirilecek proje ile kayak severlerin piste erişiminde konforun artırılması hedefleniyor. 96 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde inşa edilen yürüyen bant sistemi çalışmaları kapsamında, kızak pisti alanının zemini yüzde 12 eğimli olacak şekilde kazı yapıldı ve yürüyüş bandı altı zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, 3,50 metre 2,50 metre ile 4,00 metre 2,90 metre ebatlarında istasyon temel betonlarının dökümü gerçekleştirildi.

Saatte bin kişiyi taşıyabilecek

Atölye ortamında mekanik ve elektronik aksam üretimi tamamlanan modüllerin şantiyeye nakli yapılmaya başlandı. Bu kapsamda üst istasyon, alt istasyon ve yürüyen bant mekanik akşamların modüllerin montaj çalışmalarına devam ediliyor. Yürüyen bant tamamlandığında saatte bin kişiyi taşıyabilmesi hedefleniyor. Yaklaşık yüzde 12 eğimle tasarlanan yeni sistem, maksimum 0,7 metre/saniye hıza ve bin kişilik kapasiteye sahip olacak. Motor sürücüsü sayesinde hız ayarı kontrollü şekilde yapılabilecek. Bant genişliği 600 mm olan, sürüş ve dönüş istasyonları ile kapalı çatı sistemi sayesinde güvenli kullanım sağlayacak olan yürüyen kapalı bant, ziyaretçilere konforlu ve güvenli deneyim sunacak.

Güvenlik önlemleri ön planda

Kuzuyayla Kızak Pisti'ne yapılacak olan yürüyen bantta güvenlik önlemleri ön planda olacak. Buna göre kapalı çatı sistemi iç genişliği minimum 2 metre olacak ve her 25 metrede acil çıkış kapısı, her 4 metrede ise LED aydınlatmalar yer alacak. Yolcuların istem dışı teması ve düşme riskine karşı 2 metre mesafe bırakılacak ve bu mesafe fotosel sistemi ile kontrol edilecek. Sistem, belirli süre yolcu olmadığında enerji tasarrufu için bekleme moduna geçecek. Alt istasyondan yolcu geçişi algılandığında ise otomatik olarak çalışacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yatırım ile Kuzuyayla Kızak Pisti'ni daha güvenli, modern ve keyifli bir deneyim sunan pist haline getirmeyi hedefliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzuyayla Kızak Pisti'ne yürüyen bant geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:39
Uyuşturucu Soruşturmasında Şok İfade
Uyuşturucu Soruşturmasında Şok İfade
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:19:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzuyayla Kızak Pisti'ne yürüyen bant geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.