Kuzuyayla Kızak Pisti\'ne yürüyen bant geliyor

Kartepe ilçesinde bulunan Kuzuyayla Kızak Pisti'nin yanına inşa edilen kapalı yürüyen bant sistemi, saatte bin kişi taşıma kapasitesiyle kış sezonunda hizmet vermeye hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndaki kızak pistine vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kapalı yürüyen bant sistemi inşa ediyor. Kış sezonu hazırlıkları kapsamında hayata geçirilecek proje ile kayak severlerin piste erişiminde konforun artırılması hedefleniyor. 96 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde inşa edilen yürüyen bant sistemi çalışmaları kapsamında, kızak pisti alanının zemini yüzde 12 eğimli olacak şekilde kazı yapıldı ve yürüyüş bandı altı zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, 3,50 metre 2,50 metre ile 4,00 metre 2,90 metre ebatlarında istasyon temel betonlarının dökümü gerçekleştirildi.

Saatte bin kişiyi taşıyabilecek

Atölye ortamında mekanik ve elektronik aksam üretimi tamamlanan modüllerin şantiyeye nakli yapılmaya başlandı. Bu kapsamda üst istasyon, alt istasyon ve yürüyen bant mekanik akşamların modüllerin montaj çalışmalarına devam ediliyor. Yürüyen bant tamamlandığında saatte bin kişiyi taşıyabilmesi hedefleniyor. Yaklaşık yüzde 12 eğimle tasarlanan yeni sistem, maksimum 0,7 metre/saniye hıza ve bin kişilik kapasiteye sahip olacak. Motor sürücüsü sayesinde hız ayarı kontrollü şekilde yapılabilecek. Bant genişliği 600 mm olan, sürüş ve dönüş istasyonları ile kapalı çatı sistemi sayesinde güvenli kullanım sağlayacak olan yürüyen kapalı bant, ziyaretçilere konforlu ve güvenli deneyim sunacak.

Güvenlik önlemleri ön planda

Kuzuyayla Kızak Pisti'ne yapılacak olan yürüyen bantta güvenlik önlemleri ön planda olacak. Buna göre kapalı çatı sistemi iç genişliği minimum 2 metre olacak ve her 25 metrede acil çıkış kapısı, her 4 metrede ise LED aydınlatmalar yer alacak. Yolcuların istem dışı teması ve düşme riskine karşı 2 metre mesafe bırakılacak ve bu mesafe fotosel sistemi ile kontrol edilecek. Sistem, belirli süre yolcu olmadığında enerji tasarrufu için bekleme moduna geçecek. Alt istasyondan yolcu geçişi algılandığında ise otomatik olarak çalışacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yatırım ile Kuzuyayla Kızak Pisti'ni daha güvenli, modern ve keyifli bir deneyim sunan pist haline getirmeyi hedefliyor. - KOCAELİ