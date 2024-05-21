KYK Kız Öğrenci Yurdunda Karma Sergi Düzenlendi

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Zonguldak'ın Devrek İlçesinde KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler tarafından karma sergi etkinliği düzenlendi.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde üniversiteli öğrenciler tarafından hayata geçirilen sergi davetliler tarafından ilgi ile karşılandı. Açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesen Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice uzun uğraşlar vererek hazırlanan serği için öğrencilere teşekkür etti.

Devrek KYK Sergi Salonunda organize edilen programda, ebru, baston boyama, amigurumi ve Quilling eserleri yer alırken, KYK yetkilileri tarafından Kaymakam Evlice'ye Türk Bayrağı Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'a ise madenci heykeli hediye edildi. - ZONGULDAK