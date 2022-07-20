KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor - Son Dakika
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KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor

20.07.2022 00:57
KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor

Bursa'da 15 Temmuz-1 Eylül arasında ücretsiz konaklamadan faydalanacak gençler için Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Emirsultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu hazır hale getirildi.

Bursa'da 15 Temmuz-1 Eylül arasında ücretsiz konaklamadan faydalanacak gençler için Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Emirsultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu hazır hale getirildi. Bursa'da toplam 3 bin 423 öğrenci kapasiteli iki yurt genç misafirlerini yavaş yavaş ağırlamaya başlarken, kalan gençler ise uygulamanın çok güzel olduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan KYK yurtlar yaz aylarında kapılarını 18-25 yaş arasındaki gençlere açtı. Bursa'daki Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Emirsultan KYK Erkek Öğrenci Yurdunda temizlenen odalar, konaklamaya hazır hale getirdi. 3 gün boyunca ücretsiz bir şekilde konaklayacak gençlerden öğrenci olma şartı aranmıyor.

Konaklama ile ilgili yurt müdürlüğü ile bir gün öncesinden irtibata geçen öğrenciler, kendileri için tahsis edilmiş 5 yıldızlı otel konforundaki odalarında kaldıkları şehri gezme fırsatı buluyor. Bursa'da bulunan 11 adet toplam 12 bin 257 kapasiteli Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardan sadece Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Emirsultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu gençlere 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz konaklama imkanı sunuyor. Kız öğrenci yurdu bin 420, erkek öğrenci yurdu ise iki bin 3 kişiyi aynı anda hizmet verebilecek.

Samsun ve Yozgat'tan gelen öğrenciler, "Bursa'nın tarihi bölgelerini gezmek için geldim. Çok güzel bir uygulama çeşitli illeri gezip ücretsiz konaklamak gençler için bulunmaz bir nimet. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bursa çok güzelmiş. Üniversite öğrencisi olmayanlara bile kentleri gezme fırsatı buluyoruz" dedi.

Bugüne kadar 60 kişi Bursa'daki yurtlarda ücretsiz olarak konaklarken, 78 erkek ve 43 kızın şu anda rezervasyonu olduğu açıklandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Halime Hatun, Eylül, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor - Son Dakika

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