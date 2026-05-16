KYK yurtlarında eğitim ve dayanışma değerlendirildi

Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Kredi Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, temsilci öğrenciler ve gönüllü gençlerle bir araya gelerek yurtlarda yürütülen eğitim faaliyetlerini değerlendirdi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen buluşma, Ali Özdemir başkanlığında Bilecik Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilerin yurt yaşamına dair görüşleri, eğitim süreçleri ve sosyal faaliyetlere katılımı ele alındı. Program kapsamında ayrıca "Komşum Projesi" çerçevesinde faaliyet yürüten öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımı yapıldı. Etkinlikte paylaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Kredi Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, "Yurtlarımız sadece barınma alanı değil, aynı zamanda gençlerimizin sosyal sorumluluk bilinci kazandığı önemli merkezlerdir. Komşum Projesi kapsamında gösterilen bu duyarlılık bizler için son derece kıymetlidir. Gençlerimizin bu tür faaliyetlerde yer alması geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor" dedi. - BİLECİK