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Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika

Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi

18.02.2022 09:52
Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi

Aydın'da ilçe ve il sağlık müdürlükleri ile Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan personelin yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri verilerek, eğitime katılım sağlayanlara eğitim belgesi düzenlendi.

Aydın'da ilçe ve il sağlık müdürlükleri ile Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan personelin yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri verilerek, eğitime katılım sağlayanlara eğitim belgesi düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından organize edilen, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereği, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından İSG'ne yönelik davranış değişikliğinin sağlaması amacıyla eğitim verildi. Efeler, İncirliova, Germencik, Koçarlı, Çine, Karpuzlu, Sultanhisar, Köşk ilçelerinde ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Laboratuvarında çalışan personele yönelik düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri tamamlanarak, katılım sağlayanlara eğitim belgesi düzenlendi. - AYDIN

Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi
Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi

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İl Sağlık Müdürlüğü, İş Güvenliği, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika


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