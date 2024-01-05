 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lapseki'de Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Lapseki'de Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projeleri Devam Ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, modern ve güvenli altyapıyı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir dizi projede çalışmalar devam ediyor. Kökez Mevkiinde taş döşeme çalışmaları ile birlikte daha önceki köprü çalışmalarının ardından Dumlupınar Caddesi'nin trafiğe tekrar açılması, Yeni Kordon'un düzenlenmesi ve dere taşkınlarını önlemek amacıyla derelerin ıslahı projeleri sürüyor. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt, ilçede devam eden projelerin detaylı bir denetimini gerçekleştirdi. Yeni Kordon süren çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin sahil şeridini daha estetik ve kullanışlı hale gelecek. Hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin sosyal alanlarda keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyacak olan kordon projesi, ilçeye yeni bir cazibe noktası kazandıracak. Ayrıca, dere taşkınlarını önlemek için derelerin yeniden ıslahı projeleri çerçevesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu projeler, ilçenin su taşkınlarına karşı direncini artırarak hem çevre güvenliğini sağlayacak hem de yerleşim bölgelerindeki riskleri minimize edecek. Lapseki'de devam eden projeler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ilçenin daha güvenli ve çağdaş hale getirilmesi amaçlanıyor.

Lapseki\'de Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projeleri Devam Ediyor
05.01.2024 - 14:06,
Abone Ol

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, modern ve güvenli altyapıyı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir dizi projede çalışmalar devam ediyor.

Lapseki'de altyapı ve çevre düzenlemesi projeleri sürüyor. Kökez Mevkiinde taş döşeme çalışmaları ile birlikte daha önceki köprü çalışmalarının ardından Dumlupınar Caddesi'nin trafiğe tekrar açılması, Yeni Kordon'un düzenlenmesi ve dere taşkınlarını önlemek amacıyla derelerin ıslahı projeleri sürüyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt, ilçede devam eden projelerin detaylı bir denetimini gerçekleştirdi.

Yeni Kordon süren çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin sahil şeridini daha estetik ve kullanışlı hale gelecek. Hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin sosyal alanlarda keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyacak olan kordon projesi, ilçeye yeni bir cazibe noktası kazandıracak.

Ayrıca, dere taşkınlarını önlemek için derelerin yeniden ıslahı projeleri çerçevesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu projeler, ilçenin su taşkınlarına karşı direncini artırarak hem çevre güvenliğini sağlayacak hem de yerleşim bölgelerindeki riskleri minimize edecek.

Lapseki'de devam eden projeler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ilçenin daha güvenli ve çağdaş hale getirilmesi amaçlanıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eyüp Yılmaz, Dumlupınar, Çanakkale, Bozkurt, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lapseki'de Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:43:07. #1.11#
SON DAKİKA: Lapseki'de Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement