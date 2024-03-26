Lapseki Belediyesi İskele Şehitler Camii'nde İftar Sofraları Kurdu - Son Dakika
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Lapseki Belediyesi İskele Şehitler Camii'nde İftar Sofraları Kurdu

Lapseki Belediyesi İskele Şehitler Camii\'nde İftar Sofraları Kurdu

Lapseki Belediyesi tarafından İskele Şehitler Camii'nde düzenlenen iftar programı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İftar öncesi ilahilerin okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. Ayrıca oyuncaklar ve maskotlar eşliğinde eğlenceli vakit geçirildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gönül sofralarına katılan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

26.03.2024 14:03  Güncelleme: 14:09
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Lapseki Belediye tarafından İskele Şehitler Camii'nde kurulan iftar sofraları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin ve vatandaşların iç içe oturduğu iftar öncesi, ilahiler gönülleri mest etti. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar dualarla oruçlarını açtı. Ayrıca iftar programında oyuncaklar ve maskotlar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

İftar programına ilişkin açıklama yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Ramazan Ayı'nın manevi huzurunu hep birlikte yaşayarak, gönül sofralarımızda buluşuyoruz. İskele Şehitler Camimizde vatandaşlarımız ile iftar sofrasında buluştuk. Gönül sofralarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lapseki Belediyesi İskele Şehitler Camii'nde İftar Sofraları Kurdu - Son Dakika


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