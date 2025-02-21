Lebeniyenin Yılı: Kilis'in Vazgeçilmezi - Son Dakika
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Lebeniyenin Yılı: Kilis'in Vazgeçilmezi

Lebeniyenin Yılı: Kilis\'in Vazgeçilmezi

Kilis'in hafif ve besleyici lebeniye çorbası, dört mevsim sofralarda yer alıyor.

21.02.2025 14:34
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Kilis'in geleneksel lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbası, hafif ve besleyici yapısıyla dört mevsim sofralarından eksik olmuyor.

Kilis'in dört mevsim sofralarından eksik olmayan, her kesimden insanın severek tükettiği lebeniye çorbası, hem hafifliğiyle hem de besleyici özelliğiyle, şehre özgü en eşsiz lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. 25 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Erdoğan Aktaş, lebeniyenin yılın her ayında pişirilen bir yemek olduğunu belirterek, "Bu yemek her kesime hitap eden, sofraları süsleyen en özel Kilis lezzetlerinden biridir. Yöresel yemeklerde genellikle mevsime bağlı olarak değişiklik olur ama lebeniyenin özelliği her mevsim yapılabilmesidir" dedi.

"Ramazan sofralarının vazgeçilmezi"

Ramazan ayında ise lebeniye, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Aktaş, "Ramazan ayında kesinlikle her evde en az iki kez yapılır. Her kesime hitap eden iftar sofralarını süsleyen en özel lezzetlerden biridir. Eğer tadına bakmadıysanız, çok şey kaçırmışsınızdır" ifadelerini kullandı.

"Herkesin sevdiği bir lezzet"

Yöresel yemeklerde genellikle bazı farklılıklar olabileceğini belirten Aktaş, "Kimi insan yemeği çok yağlı bulur, kimisi tuzlu ya da ekşi. Ancak lebeniye Kilis'e gelen yüzlerce turistimize ikram ettiğimizde hiç şikayet almadığımız yemeklerden biridir. Çünkü hafif, mideyi rahatsız etmeyen ve her yaş grubundan insanın rahatça yiyebileceği bir yemek" şeklinde konuştu.

"Bu kış aylarında çok iyi oluyor"

Vatandaşlardan Mustafa Yıldız ise lebeniye çorbasına olan ilgisini dile getirerek, "Çok güzel olmuş, iki veya üç günde denk gelirsem kesin yerim, hiç kaçırmam. Bu kış aylarında çok iyi oluyor. Herkesin yiyebileceği bir çorba, çok severim lebeniye çorbasını. Ustamızın ellerine sağlık, tam annemin yaptığı yemek gibi olmuş" şeklinde konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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