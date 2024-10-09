Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi Yenilendi - Son Dakika
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Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi Yenilendi

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi Yenilendi

Bakırköy'ün kültür ve sanat merkezi haline gelmesi için ilk adım, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nin yenilenmesi ile atıldı. Merkez, 10 Ekim'de dünyaca ünlü opera sanatçısının doğum günü olan günde özel bir konserle yeniden açılacak.

09.10.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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Bakırköy'ün kültür ve sanat merkezi haline gelmesi için ilk adım Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nin yenilenmesi ile atıldı. İstanbul'un önde gelen kültür sanat noktalarından olan merkez, dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer'in doğum günü 10 Ekim'de sanatseverlere kapılarını özel bir konser programıyla yeniden açacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun "Bakırköy kültür ve sanatın merkezi olacak" söylemi doğrultusunda ilk kapsamlı çalışma Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sadece Bakırköy'ün değil, İstanbul'un da en önemli kültür sanat noktalarından biri olan merkez, sahnesinden bahçesine kadar yenilenerek hak ettiği değere kavuşturuldu. Yenileme çalışmaları kapsamında ekipler sanat merkezinde sahneden aydınlatma sistemine, ortak kullanım alanlarından peyzaj düzenlemesine kadar birçok noktanın bakım, onarım ve tadilatını yaptı.

Leyla Gencer'in 96. doğum yıl dönümünde ismine yakışır bir konserle açılacak

Sanatseverlerin heyecanla beklediği Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi kapılarını, adını aldığı dünyaca ünlü operacının 96. doğum yıl dönümünde özel bir programla açacak. 10 Ekim günü saat 20.00'de gerçekleşecek olan açılış programında, şefliğini Alessandro Cedrone'nin, solistliğini Ezgi Karakaya'nın yaptığı Orkestra Symphonista performansı ile Bakırköylüler keyifli bir akşam yaşayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi Yenilendi - Son Dakika

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