"Leyla Hanım" Filmi Uluslararası Film Festivalinde Komite Özel Ödülü Aldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle hayata geçirilen, Türkiye'nin doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan "Leyla Hanım" belgesel filmi, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu ödül hayatları boyunca var olma mücadelesi gösteren tüm cesur kadınlara armağan olsun" dedi.

Türkiye'de tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan "Leyla Hanım" filmi, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde özel gösterim yaptı. İlk festivalinde büyük alkış alan "Leyla Hanım", 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

İLK FESTİVAL İLK ÖDÜL

Ödül törenine Başkan Hürriyet'in yanı sıra Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, filmin yönetmeni İlke İşisağ, oyuncular Anıl Taşezen, Devrim Nas, idari yapımcı Koral Altın, yarışmacı filmlerin yönetmen ve oyuncuları ile çok sayıda davetli katıldı. 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü sonrası sahneye davet edilen Başkan Hürriyet, Leyla Atakan'ın İzmit ve Türkiye açısından taşıdığı öneme dair konuşma yaptı.

HÜRRİYET: YÜKÜ DE BAŞARDIKLARI DA BÜYÜKTÜ

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında şunları söyledi:

"Kadın, ne büyük bir kelime aslında. Sırtındaki yükü de büyük, bu yüke rağmen başardıkları da. Elindeki güç de büyük ama önündeki engelleri de. İşte Leyla Atakan da sırtındaki büyük yükle, önündeki büyük engelleri aşarak 1968 yılında doğrudan halkın seçimiyle belediye başkanlığına getirilerek, Türkiye'de doğrudan seçilen İlk kadın belediye başkanı oldu.

CUMHURİYETİN EN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN BİRİ: Bu çok önemli bir milat gerçekten. Halkın oylarıyla seçtiği bir kadın belediye başkanı olmak sadece Türkiye siyaseti adına önemli bir gelişme değil, ülkemizde kadınların neleri başarabileceğinin de en büyük ispatı oldu. 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını istediği Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli adımlarından biridir Leyla Atakan.

BU ACI GÜNÜ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL: Cesur adımları, kararlı duruşu ve halkı kucaklayan yaklaşımıyla unutulmayacak izler bıraktı, kentimizin büyük bir değeri haline geldi. Ne var ki; henüz görev süresinin üçüncü yılında meydana gelen elim trafik kazası sonucu mesai arkadaşları; Belediye Başkan Vekili İsmail Kolaylı, Belediye Meclis Üyeleri Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel ile birlikte aramızdan ayrıldı. Kendilerini rahmet ve şükranla anıyoruz. İzmitlilerin bu acı günü unutmaları, belleklerinden silmeleri mümkün değil.

HAYATI, KADIN MÜCADELESİNE IŞIK TUTSUN İSTEDİK: O dönemde sadece kadın belediye başkanı olarak seçilmek bile başlı başına çok büyük bir başarıyken; İzmit'i İzmit yapan, ardında çok büyük eserler bırakan ve şahsına münhasır bir kişiliği olan Leyla Atakan'ın hayatına daha çok dokunmalıydık. Hayatını film yapma kararı aldık. Kadın mücadelesine ışık tutsun istedik. ve o filmi bugün bu festivalde birlikte izlemenin, gençlere verdiğimiz sözü tutabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

TÜM EKİBE TEŞEKKÜR EDİYORUM: 'Leyla Hanım' filmimizin yönetmeni İlke İşisağ'a, Leyla Atakan'ı canlandıran Özge Borak'a, Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül'e, tabii ki senaryo danışmanlığımızı yapan sevgili Gani Müjde'ye, İdari Yapımcı Koral Altın, film setindeki ışıkçısından kameramana, sesçisinden senaryo ekibine, montajcısına, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir eser ortaya çıktı ve eminim ki bu eserle birlikte gelecek nesiller Leyla Atakan'ı daha iyi tanıyabilecek, kadın olma iradesinden ve yaşamından ilham alabilecek.

TÜM CESUR KADINLARA ARMAĞAN OLSUN: Rahmetli Leyla Atakan'a saygı duyduğumuzu göstermenin en güzel yolu; onun açtığı yola, gösterdiği önemli işlere gerçekten sahip çıkmak, hatırlamak ve hatırlatmaktır. Bu anlamda 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde 'Leyla Hanım' filmimizle yer almaktan dolayı da büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sevgili belediye başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha Leyla Atakan ve mesai arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bu filmimiz hayatın her alanında var olma mücadelesi gösteren cesur kadınlara armağan olsun diyorum."

"ÖDÜLLE DÖNMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Ödül töreni ardından film ekibiyle birlikte mutluluğunu paylaşan Başkan Hürriyet, "Bu festivalde ilk ödülümüzü, kıymetli ödülümüzü aldık. Çok emek verdik, çok çalıştık. Kadının her alanda mücadelesini gösterebilmek, anısını, hatıralarını gelecek nesillere aktarabilmek için bu filmimizin daha başlangıçta böylesi kıymetli bir ödülle taçlanıyor olması bizim için gurur kaynağı. Gerçekten çok mutluyuz. Tüm film ekibine, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Herkes inanarak bu çalışmada yerini aldı. Ödülle birlikte İzmit'e dönüyor olmaktan çok mutluyuz" dedi.

İLKE İŞİSAĞ: İLK DEFA İZLEDİK

Filmin genç yönetmeni İlke İşisağ, "Filmi burada ilk defa izledik. Burada olmak çok keyifliydi. Ödül almaktan çok mutluyum. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ödülle İzmit'e dönüyor olmaktan çok mutluyuz" dedi.

ANIL TAŞEZEN: LEYLA ATAKAN ÖNEMLİ BİR ROL MODEL

Oyunculardan Anıl Taşezen ise, "70'lerde Leyla Atakan önemli bir rol modeldi. Bu filmle de özellikle kadınlara sosyal yaşamda ve iş hayatında önemli bir rol model olacağına inanıyorum. Ödül için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Filmde rol alan Gül Özgüner Altın, "İzmit'te doğup büyümüş birisi olarak böyle güzel bir projede küçücük de olsa bir katkım olduğu için çok mutluyum" dedi.

DEVRİM NAS: ÇOK MUTLUYUM

Oyunculardan Devrim Nas, "Çok sevdiğim arkadaşlarımla beraber, yaptığım işle buraya gelmiş olmaktan mutluyum, onurluyum. Leyla Hanım'ın mücadelesini tekrar hatırladık. İlk kez yer aldığımız böylesine önemli bir festivalde bu ödülü almaktan büyük mutluluk duydum. Herkese çok teşekkür ederim. İlkler önemlidir. Anılarda hep kalır. Hayırlı olsun, devamı gelsin inşallah" dedi.

DEMİR DEMİRKAN: YEPYENİ MÜZİKLERE YÖNLENDİRDİ

Yurt dışında olduğu için festivale katılamayan, filmin müziklerini yapan ünlü müzisyen Demir Demirkan ise gönderdiği mesajda, "Filmin müzikleri için sadece dönemin müzikal yapısına sadık kalmak yerine modern ögeler de ekledim. Özellikle Leyla Hanım gibi güçlü, ileri görüşlü ve toplumcu bir karakterin iç dünyasını, gerginliklerini ve daha hafif duyguları desteklemek için hem klasik hem de rock ve elektronik ögeler kullandım. Oyuncuların performansındaki derinlik daha önce hiç yazmadığım yepyeni müziklere yönlendirdi beni. Ayrıca yönetmen İlke İşisağ'ın anlatımındaki modern yaklaşım filmin müzikal yapısını da güncel ve dönemsel bir hibrit olma yönüne çekti. Özellikle kadının toplumdaki rolünü vurgulamak bu günlerde çok önemli. Leyla Atakan hem tekrar hatırlamamız hem de hatırlatmamız gereken önemli bir örnek figür. Bu filmin bir parçası olmak gurur verici" dedi.

KORAL ALTIN: İZMİTLİ OLARAK KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM

İdari Yapımcı Koral Altın ise, "En duygulandığım şey, bu şehirde doğup büyümüş birisi olarak bu projenin idari yapımcılığını yürütmüş olmak. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bize bu vizyonu verdiği için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Festival kapsamında, Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Kategorisi'nde FİYAB Jüri özel ödülü "Heyamola" filmi ile Yılmaz Kıvanç'a verildi. Bu kategoride Neslihan Semerci'nin "Müzikli bir göç masalı" övgüye değer görülen film olurken, Suha Arın en iyi belgesel ödülü "Göbeklitepe Sakinleri" filmi ile Sedat Benek'e verildi. Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film kategorisinde en iyi film ödülü "Resıstance Sahara" filmiyle Sıdal Ergüder'e, Uluslararası uzun metraj belgesel film kategorisinde, en iyi belgesel film ödülü "Bekleyiş" adlı filmiyle Aslı Akdağ'a verildi.