Leylek Elektrik Direğinden Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da elektrik direğinde leylek yaptığı yuvaya takılı kalınca devreye giren Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sandıklı ilçesinin Dodurga mahallesinde bulunan elektrik direğine bir leylek yuvasını yaptı. Balya ve iplere ayağı takılan leylek uçamayıp yuvaya takılı kaldı. Mahalle muhtarının ihbarı üzerine olay yerine gelen OEDAŞ ve Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemleri alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde ise yuvada asılı kalan leylek ekiplerce kurtarıldı. Ardından Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından leyleğin yaralı olduğu belirlendi. Hayvan, kontrol ve tedavi amaçlı Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tedavi sonrasında ile leyleğin yuva yakınlarında doğa salınacağı aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR