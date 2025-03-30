Leylek Ormanı Ziyaretçileri Büyülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Leylek Ormanı Ziyaretçileri Büyülüyor

Geniş Video İzle

Afrika'dan gelen leylekler, Kızılırmak Deltası'nda muhteşem bir manzara oluşturdu.

30.03.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apartmanı andıran 'Leylek Ormanı' şenlendi

SAMSUN - Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gelen leylekler, apartmanı andıran 'Leylek Ormanı'nı şenlendirdi.

Leyleklerin, Samsun'un Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalar adeta 'leylek apartmanı'nı andırıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde bulunan Leylek Ormanı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Leylek Ormanı'nı ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri manzaraya hayran kalıyor.

Leylekler, mart ayı başında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gelmeye başladı. Leylek Ormanı'na dişilerinden önce erkekler gelerek yuvalarını onardı. Erkek leyleklerden sonra da dişi leylekler bölgeye ulaştı. Leyleklerle şenlenen delta, Türkiye'nin dört bir tarafından misafirlerini ağırlıyor.

İstanbul'dan bayram tatili için eşi ile birlikte Bafra'ya gelen Kürşat Köroğlu, "Bayram için İstanbul'dan geldik. İlk fırsatta Kuş Cenneti'ni ziyaret ettik. Kızımın da burayı gömesini istedik. İstanbul'da doğayla iç içe olamıyor. O yüzden buraya geldik. Kuş Cenneti'ni gezmeye devam edeceğiz. İlk Leylek Ormanı'nı ziyaret ettik. Burası gerçekten çok güzel. Çok güzel dizayn etmişler. Doğayı böyle modern hale kavuşturmaları çok güzel olmuş" dedi.

Cizen Öztürk ise "Aslında Karslıyım ama eşim Bafralı. Bayram için gezmeye geldik. Gelmişken de Kuş Cenneti'ni görmek istedik. İstanbul'da yaşadığımız için hiç leylek göremedik. Hiç bu kadar leylek göreceğimizi umut etmiyorduk ama çok fazla gördük. O yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.

Bölgede 5 ay kalacak leylekler, yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacaklar.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Afrika, Samsun, Turizm, Yerel, Yaşam, Bafra, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Leylek Ormanı Ziyaretçileri Büyülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
10:38 Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
08:58 İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı
08:47 Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 12:25:56. #7.11#
SON DAKİKA: Leylek Ormanı Ziyaretçileri Büyülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement