Leyleklerin Göçü Görsel Şölen Yarattı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın semalarında göç eden leylek sürüsü gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Ağustos ayının sonuna yaklaşırken leylek sürülerinin sıcak kıtalara doğru göçü başladı. Marmara semalarında göç eden leylekler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda görüntülendi. Sürü halinde göç eden leylekler havadaki görsel şölenleri görenleri mest etti.