Leyleklerin Göçü Görsel Şölen Yarattı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda göç eden leylekler, görsel şölen sundu.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın semalarında göç eden leylek sürüsü gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Ağustos ayının sonuna yaklaşırken leylek sürülerinin sıcak kıtalara doğru göçü başladı. Marmara semalarında göç eden leylekler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda görüntülendi. Sürü halinde göç eden leylekler havadaki görsel şölenleri görenleri mest etti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Leyleklerin Göçü Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?