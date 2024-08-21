Leyleklerin göçü kamerada - Son Dakika
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Yerel

Leyleklerin göçü kamerada

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Avrupa'dan Afrika'ya doğru göç eden leyleklerin gruplar halindeki görüntüleri Tekirdağ Kapaklı ilçesinde görsel şölen oluşturdu. Leyleklerin erken göç etmesi kışın sert geçeceğine işaret ediyor.

21.08.2024 17:24
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Leyleklerin göçü kamerada

TEKİRDAĞ - Avrupa'dan Afrika'ya doğru göç eden leyleklerin gruplar halindeki görüntüleri Tekirdağ Kapaklı ilçesinde görsel şölen oluşturdu.

Her yıl havaların soğumasıyla beraber Avrupa'da bulunan üreme alanlarından Afrika'ya doğru 20 Ağustos-3 Eylül döneminde göç eden leyleklerin Kapaklı ilçesi semalarında gruplar halinde gerçekleştirdikleri uçuşları, vatandaşların objektifine yansıdı.

Bu yıl normal göç tarihlerinden 10 gün önce Afrika'ya doğru hareket eden leylekler, uzmanlara göre kışın sert geçeceğine işaret ediyor.

Leyleklerin göçü kamerada
Kaynak: İHA

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