LGS ve YKS Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, sınav sürecinde öğrencilerin akademik başarılarını destekleyecek çalışmalar, okullardaki uygulamalar ve hazırlık sürecine yönelik planlamalar görüşüldü.

Öğrencilerin sınavlara daha donanımlı hazırlanması için yürütülecek destek çalışmaları üzerinde durulan toplantıda, okul idareleri ve öğretmenlerin süreçteki rolü de ele alındı.

Toplantıda, LGS ve YKS sürecinde öğrenci, öğretmen ve okul idarelerinin koordineli şekilde hareket etmesinin önemine dikkat çekilirken, sınav hazırlıklarının etkin şekilde sürdürülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, YKS ise 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. - BAYBURT