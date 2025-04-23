Lina Ak, Valilik Koltuğuna Oturdu

Vali Özkan makamını devretti

MANİSA - Manisa Valisi Vahdettin Özkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını 23 Nisan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Lina Ak'a devretti. Bir günlük valilik makamına oturan Lina Ak, "Çocuk parklarının genişletilmesini ve çoğaltılmasını, okullara spor salonlarının yapılmasını varsa yenilenmesini, 23 Nisan İlkokulunun boyanmasını ve daha da güzelleştirilmesini" istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Manisa Valisi Vahdettin Özkan koltuğunu bir günlük 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 4G sınıfı öğrencisi Lina Ak'a devretti. Temsili devir teslim törenine Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu Müdürü Mustafa Çakmak, 4G sınıf Öğretmeni Derya Çetinkaya da eşlik etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Lina Ak'ı kutlayarak makam koltuğuna oturttu. Hedefinde Cumhurbaşkanı veya pilot olmak olduğunu söyleyen Manisa'nın bir günlük temsili Valisi olan Lina Ak, "Valilik makamını bir günlük de olsa benimle paylaşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan'a çok teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda 4G sınıfında okuyorum. Atatürk bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tek çocuk bayramını bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Vali olarak şehirde neler yapılması istendiği sorulan Lina Ak, "Çocuk parklarının genişletilmesini ve çoğaltılmasını, okullara spor salonlarının yapılmasını varsa yenilenmesini, 23 Nisan İlkokulunun boyanmasını ve daha da güzelleştirilmesini istiyorum" diyerek, isteklerini dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de Lina Ak tarafından takdim edildi. Törenin sonunda Manisa Valisi Vahdettin Özkan da Lina Ak'a hediye takdiminde bulunarak, geleceğin büyüklerini tebrik etti.