Atık Malzemelerle Çevre Bilinci Defilesi

15.02.2026 15:31
Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle podyuma çıktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle podyuma çıktı. "Kumaşın Belleği" adı verilen defilede, test kağıtlarından eski perdelere kadar birçok atık malzeme geçmişle bugünün modasını birleştirdi.

Sakarya'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi öğrencileri, sürdürülebilirlik ayı çerçevesinde atık materyalleri sanata dönüştürdü. Hazırlanan özel defilede öğrenciler, çöpe gidecek malzemeleri modern ve geleneksel giyim tarzıyla harmanlayarak sergiledi. Etkinlikte ayrıca israfın zararlarını anlatan bir tiyatro gösterisi de sahnelendi.

"Popüler kültür bilinçsiz tüketime yönlendiriyor"

Öğrencilerin popüler kültürün etkisiyle moda adı altında tüketime zorlandığını belirten okul müdürü Adem Arslan, "Amacımız çocuklarımızı çevreye duyarlı nesiller olarak yetiştirmek. Çocuklar moda başlığı altında bilinçsiz tüketime yönlendiriliyor. Biz ise hikayesi olan eski malzemeleri tekrar kullanarak doğaya daha az atık çıkartabileceğimizi göstermek istedik. Öğrencilerimiz hikayesi olan kumaşlardan yeni kıyafetler tasarladılar" dedi.

"Hızlı moda sektörüne karşı farkındalık"

Proje Koordinatörü Dilek Ulutürk Özdemir ise, "Bu çalışmayı öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmak ve tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdik. Doğaya aykırı olan hızlı moda sektörüne karşı bir duruş sergilemek istedik. Öğrencilerimiz atık malzemelerden kendi tasarımlarını oluştururken, aile yadigarı kıyafetleri de bugünün moda anlayışıyla yeniden yorumladılar" diye konuştu.

Test kağıtlarını sanata dönüştürdü

Defilenin en dikkat çeken tasarımlarından birine imza atan 12. sınıf öğrencisi İkrasu Kazan, üniversite sınavına hazırlık sürecindeki atıklarını podyuma taşıdı. Kazan, "Tamamen atık malzemeleri kullandım. 12. sınıf olduğum için test kağıtlarının kullanılmayan kısımlarını kestim ve üzerlerine çizimler yaptım. Tahta kalemiyle desenler çizip silikonla yapıştırarak bu tasarımı oluşturdum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

