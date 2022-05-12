Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı - Son Dakika
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Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı

12.05.2022 15:02
Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı

Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri ve okul öğretmenleri Adıyaman Üniversitesini gezerek incelemelerde bulundu.

Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri ve okul öğretmenleri Adıyaman Üniversitesini gezerek incelemelerde bulundu.

Gezi programında Adıyaman Fatih Anadolu Lisesinde eğitim gören 20 öğrenci, Kimya Öğretmeni Ahmet Sağol ve Matematik Öğretmeni Onur Coşkun yer aldı. Öğrencilere gezi öncesi üniversite idari çalışanları tarafından sosyal, sportif, kültürel, eğitim-öğretim, yurt ve yemekhane ile ilgili bilgiler verildi.

Minyaman Çarşısı, Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüsü ve Perre Antik Kenti görsellerinin de içerisinde bulunduğu kampüs alanını gezen öğrenciler, tıp fakültesi, İslami ilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi ve iktisadi ve idari bilimler fakültesinde bulunan anfi ve merkezi araştırma laboratuvarını gezdi.

Geziden dolayı oldukça memnun olduklarını belirten Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Sağol, "Oldukça verimli bir gezi organizasyonu oldu. Üniversitemiz her anlamda çok donanımlı. Hem Üniversitemiz ile ilgili bilgiler edindik hem de öğrencilerimizin ufukları açıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız başta olmak üzere kurumsal iletişim koordinatörlüğünde görevli arkadaşlarımıza okulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı
Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı
Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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