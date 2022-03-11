Lise öğrencilerine 'Afet ve Farkındalık' eğitimi - Son Dakika
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Lise öğrencilerine 'Afet ve Farkındalık' eğitimi

11.03.2022 09:50

Lise öğrencilerine 'Afet ve Farkındalık' eğitimi Bitlis'in Tatvan ilçesindeki lise öğrencilerini oluşabilecek herhangi bir afete karşı bilinçlendirmek amacıyla "Afet ve Farkındalık' eğitimi düzenlendi.

Lise öğrencilerine 'Afet ve Farkındalık' eğitimi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki lise öğrencilerini oluşabilecek herhangi bir afete karşı bilinçlendirmek amacıyla "Afet ve Farkındalık' eğitimi düzenlendi.

Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Tatvan Belediyesi işbirliğiyle Tatvan Fen Lisesi öğrencilerine "Afet ve Farkındalık" eğitimi verildi. Etkinliğe Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Tekin Adlığ, Fen Lisesi öğretmenleri ve yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Bitlis AKUT Başkanı Fevzi Epözdemir tarafından etkinliğe katılım sağlayanlara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Belediye Başkanı Geylani, etkinliğe katılan öğretmenlere deprem çantası dağıtırken, öğrencilere ise yardımcı kaynak olarak deneme seti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı ve 2021 yılında yayın hayatına giren "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı hediye etti. Etkinlik, AKUT eğitmenleri tarafından öğrencilere tahliye planı uygulandıktan sonra hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

AKUT işbirliğinde Deprem Haftası'nda ilk yardım ve bilgilendirme çalışması yaptıklarını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Bugün fen lisemizi ziyaret ettik. AKUT ile beraber başlattığımız ilk yardım ve bilgilendirme çalışmasını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ile güzel sohbetlerimiz oldu. Fikir alışverişi yapıp onlarla ilgili güzel projeler konuştuk. Allah nasip ederse faaliyete geçireceğimiz projelerimiz olacak. 12'nci sınıfların üniversite sınavına destek amaçlı deneme setleri hediye ettik. Cumhurbaşkanımızın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını da öğrencilerimize dağıttık. İnşallah faydalanırlar" dedi.

Fen lisesinde eğitim gören öğrencilerin potansiyellerinin fazla olduğunu vurgulayan Geylani, "İnşallah en kısa zamanda hedefledikleri güzel yerleri kazanacaklar. Tatvan'ımıza güzel bir potansiyel kazandıracaklar. Burada eğitim veren hocalarımızın özverili çalışmaları ve gayretleri var. Nasip olursa bunlar Tatvan'ımızın ilk öğrencileri olacaklar, bundan dolayı büyük bir sorumluluk yüklenmiş durumdalar. AKUT ekibine ve değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Amaçlarının muhtemel deprem ve doğal afetlerde gelecek nesilleri bilinçlendirmek olduğunu ifade eden AKUT Başkanı Fevzi Epözdemir ise "AKUT ve AFAD olmak üzere Tatvan Fen Lisesinde eşzamanlı deprem tatbikatı ile alakalı bir çalışma gerçekleştirdik. Okul yönetimimiz ve idarecilerimiz ile beraber 12'nci sınıflar ve okulun genelinde olmak üzere bir tahliye planı gerçekleştireceğiz. Amacımız, her türlü deprem ve doğal afetlerde öğrencilerimizi deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirmektir. Doğal afetler her ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şey insanoğlunun almış olduğu eğitimlerden daha büyük olmayacağını anımsattık. Bu tür eğitimler her zaman hayati bir önem taşımaktadır. Bizler AKUT ailesi olarak her zaman bu tür eğitimlere AFAD Genel Başkanlığımızın bize vermiş olduğu eğitmen eğitimi statüsünde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe yaklaşık 100 öğrencinin katıldığını belirten Tatvan Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Ercan Şimşat da, "AKUT ailesi ve Tatvan Belediyesi işbirliğinde burada bir eğitim yapıldı. Deprem Haftası münasebetiyle çok güzel bir eğitim oldu. Eğitime yaklaşık 100 öğrencimiz katıldı. Öğrencilerimizden çok olumlu dönütler de aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerine 'Afet ve Farkındalık' eğitimi
Lise öğrencilerine 'Afet ve Farkındalık' eğitimi
Lise öğrencilerine 'Afet ve Farkındalık' eğitimi

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Bitlis, Tatvan, AFAD, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lise öğrencilerine 'Afet ve Farkındalık' eğitimi - Son Dakika


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