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Aydın'da İstiklal Marşı Programı

Aydın\'da İstiklal Marşı Programı

Aydın'da '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen programda Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen gösteri ayakta alkışlandı.

12.03.2025 13:11  Güncelleme: 13:17
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Aydın'da '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen programda Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen gösteri ayakta alkışlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu; "Milli Mücadele yıllarında vatanın savunulması uğruna geçen zorlu günlerin tanığı olan Mehmet Akif'in hatırası bugünümüze ışık tutmaya devam etmektedir. Bu toprakları vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin fedakarlıkları, cesaretleri ve sarsılmaz vatan sevgileri bizlere bırakılmış en değerli miraslardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi yalnızca bizim değil dünya tarihinin de unutulmaz sayfalarında yerini almıştır. Aziz milletimize cesaret, kuvvet ve umut aşılayan, her kelimesiyle ruhumuza işleyen her dizesini benliklerimizde hissettiğimiz İstiklal Marşımız, milletimizin ruhunu, karakterini ve asil ruhunu yansıtan bir şaheserdir. Bu eşsiz eser, sonsuza dek bağımsızlığımızın nişanesi olarak kalacak, şanlı bayrağımız gökyüzünde gururla ve özgürce dalgalanmaya devam edecektir. Bugün bizlere düşen en önemli vazife, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanın, bölünmez bütünlüğünü korumak ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, İstiklal Marşı'nın taşıdığı yüksek ruh ve bilinçle yetiştirmektir. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bu kutlu destanı bizlere miras bırakan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Öğrenciler ayakta alkışlandı"

Konuşmaların ardından ilkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen yarışmaların birincilerine ödülleri Vali Yakup Canbolat tarafından takdim edildi. Programın devamında Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi tarafından gösteri sunuldu. Sahneye çıkan öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın ortaya çıkışına yönelik hazırladıkları gösterileri ise uzun süre ayakta alkışlandı.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, Etkinlik, Kültür, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da İstiklal Marşı Programı - Son Dakika

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