Liseli kızlar açtıkları sergide çocuklara ebru sanatını öğretti - Son Dakika
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Liseli kızlar açtıkları sergide çocuklara ebru sanatını öğretti

18.05.2022 13:26

Liseli kızlar açtıkları sergide çocuklara ebru sanatını öğretti Hacı Fevzi Mehmet Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, açtıkları sergide ebru sanatını gelen ziyaretçilere uygulamalı olarak gösterdi.

Liseli kızlar açtıkları sergide çocuklara ebru sanatını öğretti

BALIKESİR - Hacı Fevzi Mehmet Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, açtıkları sergide ebru sanatını gelen ziyaretçilere uygulamalı olarak gösterdi.

Burhaniye'de kızlar bir taraftan eserlerini sergilerken, meraklılara da ebru sanatını öğretti. Lisesi kızlardan Şueda Nur Çakmakçı, "Geleneksel Türk Sanatlarından olan ebru artık günümüzde çok yapılmadığı için biz bunu daha çok insana yaymak istiyoruz. Kursumuza gelmek isteyen olursa kapımız açık. Herkese öğretebiliriz" dedi.

Zeynep Akbıyık ise, "Gelen misafirlerimize biz sergide gösteriyoruz. Onlarda çok beğeniyor. Arada hediye de ediyoruz. Onlarında yapmasını sağlıyoruz. Bu şekilde biz çok sevdik" diye konuştu.

Öğretmen Melek Şentürk ise, "Çocuklarımız bu sergide eserlerini ilk defa sergilemekten mutlu oldu. Özellikle ebru sanatına ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Gençler, çocuklar ve yetişkinler ebru yapmak için sıraya girdi. Böyle bir fırsat verdiği için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Liseli kızlar açtıkları sergide çocuklara ebru sanatını öğretti
Liseli kızlar açtıkları sergide çocuklara ebru sanatını öğretti
Liseli kızlar açtıkları sergide çocuklara ebru sanatını öğretti
Liseli kızlar açtıkları sergide çocuklara ebru sanatını öğretti

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Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Burhaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Liseli kızlar açtıkları sergide çocuklara ebru sanatını öğretti - Son Dakika


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