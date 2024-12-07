Liseli Öğrenciler ve Engelli Bireyler Ortak Etkinlikte Buluştu - Son Dakika
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Liseli Öğrenciler ve Engelli Bireyler Ortak Etkinlikte Buluştu

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, liseli öğrenciler ve engelli bireyler birlikte oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. Öğrenciler engelli bireylerle bir araya gelerek çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

07.12.2024 10:50  Güncelleme: 10:53
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Liseli öğrenciler ve engelli bireyler Osmangazi'de ortak gösteri yaptı

Liseli öğrenciler unutamayacakları bir gün geçirdi

BURSA - Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'de düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve liseli öğrenciler aynı etkinlikte buluşup birlikte oyunlar oynayarak birbirlerini daha yakından tanıma ve anlama fırsatı buldu.

Engelli bireylerin hayatın her alanında aktif şekilde yer alabilmesi ve onların rahat edebilmesi için yıl boyunca çalışmalar yapan Osmangazi Belediyesi, Necatibey Kız Meslek Lisesi öğrencilerini BAREM'de ağırlayarak burada engelli bireylerle ortak etkinlik yapmasını sağladı. Düzenlenen bu buluşmada Engelli bireyler ve liseli öğrenciler birlikte müzik aletleriyle ritim çalışması, ront gösterisi, karşılıklı deyim yarışması ve kıyafetlere boya baskısı yaparak unutamayacakları bir gün geçirdi. Liseli öğrencilerin engelli bireyleri daha yakından tanıması ve onlarla bire bir iletişime geçmelerini sağlamak için düzenlenen buluşmada, öğrencilerin ve engelli bireylerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Etkinliğe katılan öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bugün engelli bireylerle bir araya geldik. Onlarla ritim çalışması, dans gösterisi, ardından ise boya baskı yaptık. Daha önce böyle bir kuruma hiç gelmedik, ilk kez geliyoruz. Engelli bireylerin kalpleri çok temiz bunu bilmek bile insanı çok heyecanlandırıyor. Bugün çok eğlendik. Bir daha buraya gelmeyi çok isteriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Liseli Öğrenciler ve Engelli Bireyler Ortak Etkinlikte Buluştu - Son Dakika

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