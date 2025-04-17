Liseliler, tiyatro sahnesinde birincilik için yarıştı - Son Dakika
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Liseliler, tiyatro sahnesinde birincilik için yarıştı

Liseliler, tiyatro sahnesinde birincilik için yarıştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen tiyatro yarışmasında liselerin tiyatro ekipleri birincilik için sahneye çıktı.

17.04.2025 15:21
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen tiyatro yarışmasında liselerin tiyatro ekipleri birincilik için sahneye çıktı. Hayatlarında ilk kez sahneye çıkan gençlerin heyecanı, performanslarına yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gençlik merkezleri aracılığıyla düzenlenen tiyatro yarışmasında, liselerin tiyatro ekipleri kendi yazdıkları senaryolarla sahne aldı. İlk kez tiyatro sahnesine çıkan gençler, büyük bir heyecan yaşadı.

Jüri üyeliklerini sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi, tiyatro eğitmeni ve oyuncusu Nuri Kaya ile tiyatro oyuncusu Orhan Sarı'nın yaptığı yarışmaya; 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Düzce Fen Lisesi ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nin tiyatro ekipleri katıldı. İyilik ve kötülüğün karşılaştırıldığı bir oyunu sahneleyen Düzce Fen Lisesi tiyatro ekibi, yarışmanın birincisi oldu.

"Gençlerde umut her zaman var"

Yarışma sonrası konuşan tiyatro oyuncusu ve eğitmeni Nuri Kaya, "Gençleri tiyatro sahnesiyle tanıştırdığı için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Bu tür organizasyonlara katılımın çok daha fazla olmasını yürekten istiyorum. Gençlerimizi tiyatro ile ilgilenirken görmek beni mutlu etti. Katılan tüm gençlerimizi kutluyorum. Sanatın bir ucundan mutlaka tutunmalılar. Gençlerde umut var; yeter ki onlara imkan verilsin. Bu imkanları asla kısıtlamamalıyız. Yetkililerden özellikle rica ediyorum, kaynaklarını gençler için seferber etsinler" dedi.

"Birinci olan ekip Düzce'yi temsil edecek"

Gençlik Merkezi Müdürü Abdülselam Açıkbaş, "Bu yarışmada dereceye giren tiyatro ekiplerimiz, yaz aylarında düzenlenecek bölge yarışmalarında ilimizi temsil edecek. Geçen yıl bir üniversite ekibimiz vardı ancak bu sene katılmadılar. Liselerden üç tiyatro ekibi yarışmaya katıldı. Bu ekipler arasında Düzce Fen Lisesi birinci oldu ve ilimizi bölge finalinde temsil edecek" diye konuştu.

"İyi ve kötüyü kıyasladık"

Yarışmada birinci olan Düzce Fen Lisesi öğrencisi, tiyatro oyuncusu ve oyunun senaristi Ela Nuray ise sahnenin kolay olmadığını ifade ederek, "Tiyatro sahnesine çıkmak kolay değil ama alışılabilecek bir şey. Özellikle tiyatroya ilgisi olan herkese tavsiye ederim. Oyunun senaryosu tamamen bize ait. İyilik ve kötülüğü karşılaştıran bir hikaye yazmak istedik. Bu, tüm ekip için ilk tiyatro oyunumuzdu. Heyecanlandık ama 'olursa olur, olmazsa da eğleniriz' diyerek sahneye çıktık. Önemli olan bunu deneyimlemekti" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Gençlik, Kültür, Sanat, Yerel, Spor, Son Dakika

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