Litvanya, Alman birlikleri için askeri üs inşa etmeye başladı - Son Dakika
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Yerel

Litvanya, Alman birlikleri için askeri üs inşa etmeye başladı

Litvanya, başkent Vilnius yakınlarında Belarus'a 20 kilometre mesafedeki Rudninkai bölgesine Alman askerleri için üs inşa etmeye başladı. Üste 4 binden fazla Alman askerin görev yapması bekleniyor.

20.08.2024 12:56
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Litvanya, Alman birlikleri için askeri üs inşa etmeye başladı.

Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir ülkede kalıcı olarak asker konuşlandırmaya hazırlanıyor. Litvanya, başkent Vilnius yakınlarında Belarus'a 20 kilometre mesafedeki Rudninkai bölgesine Alman askerleri için üs inşa etmeye başladı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan üste 4 binden fazla Alman askerin görev yapması bekleniyor.

Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Vaiksnoras temel atma töreni sırasında yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en büyük projelerinden biri olan üssün 3 yıl sürecek inşa çalışmasının maliyetinin yaklaşık 1 milyar euro olmasının beklendiğini ifade etti. Yaklaşık 2.9 milyon nüfusu bulunan bir ülke için bunun "büyük bir yatırım" olduğunu ve ülke ekonomisinin Almanya'nın onda biri kadar olduğunu belirten Vaiksnoras,"Askeri birlik, halkımıza güvence verecek, caydırıcılık görevi görecek ve Rusları dışarda tutacak" dedi.

Almanya, geçtiğimiz yıl Rusya ile sınırı olan NATO ve Avrupa Birliği üyesi Litvanya'ya asker konuşlandırmayı taahhüt etmişti. - VILNIUS

Kaynak: İHA

Litvanya, Belarus, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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