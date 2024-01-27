Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı\'nı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve oda yönetimini makamında kabul etti. Oda Başkanı Altan Aydemir, Başkan Büyükkılıç'a, kentin zengin mutfak lezzetlerini dünya tanıtacak çalışmalarıyla gastronomi alanında Kayseri'ye olan önemli katkılarından dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve oda yönetimi nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, makamında ağırladığı misafirleriyle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edip, kentin gastronomi alanındaki hedefleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Aydemir ve oda yönetimi de Büyükkılıç'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı 'hayırlı olsun' temennisinde bulundular. Öte yandan Aydemir, pastırma, sucuk, mantı, gilaburu, nevzine, gacer ekmeği, kete gibi zengin mutfak lezzetleriyle Kayseri'yi dünya tanıtacak başta Gastronomi Günleri olmak üzere çalışmalarıyla gastronomi alanındaki önemli katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç da nazik ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kayseri'nin her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da kendini geliştiren ve adından söz ettiren bir şehir olarak ün kazanmaya devam etmesi yönünde gayretlerinin süreceğini vurguladı. - KAYSERİ