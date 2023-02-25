Londra'da Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Bayswater Caddesi üzerinde bulunan Rusya Büyükelçiliği karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi.

Rusya- Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde İngiltere'nin başkenti Londra'da Westminster'daki yolun adı, "Kiev Road" olarak değiştirildi. Yolun tabelasının belediye tarafından bütün izinleri alınarak değiştirildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Eşekler grubu tarafından Rusya Büyükelçiliğinin sokağının Ukrayna bayrağının renklerine boyanmasının ardından Westmeaths belediye Meclis lideri ve işçi meclis üyesi olan Adam Hug tarafından caddenin yeniden adlandırılması için teklif sunduğu açıklandı. Adam Hug yaptığı açıklamada, "Westminster, savaş nedeniyle yerinden edilmiş Ukraynalıların evi ve bölge sakinlerimiz Putin'in savaş makinesinden kaçanlara kalplerini ve kapılarını açtı. Ukrayna halkına mücadelelerinin şehrimizde görünür bir yeri olduğunu göstermek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk" açıklamasını yaptı.

Westminster İşçi Partisi meclis üyesi Paul Dimoldenberg ise katıldığı radyo programında, yer seçiminin kasıtlı olup olmadığı sorusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Tabii ki öyle. Putin'e ve Rusya halkına Ukrayna halkının yanında olduğumuza dair bir mesaj göndermek istiyoruz. Ukrayna halkıyla omuz omuza durma kararlılığımız var" şeklinde konuştu. - LONDRA