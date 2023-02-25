Londra'da Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Londra'da Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi

25.02.2023 19:46
Londra'da Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Bayswater Caddesi üzerinde bulunan Rusya Büyükelçiliği karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Bayswater Caddesi üzerinde bulunan Rusya Büyükelçiliği karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi.
Rusya- Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde İngiltere'nin başkenti Londra'da Westminster'daki yolun adı, "Kiev Road" olarak değiştirildi. Yolun tabelasının belediye tarafından bütün izinleri alınarak değiştirildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Eşekler grubu tarafından Rusya Büyükelçiliğinin sokağının Ukrayna bayrağının renklerine boyanmasının ardından Westmeaths belediye Meclis lideri ve işçi meclis üyesi olan Adam Hug tarafından caddenin yeniden adlandırılması için teklif sunduğu açıklandı. Adam Hug yaptığı açıklamada, "Westminster, savaş nedeniyle yerinden edilmiş Ukraynalıların evi ve bölge sakinlerimiz Putin'in savaş makinesinden kaçanlara kalplerini ve kapılarını açtı. Ukrayna halkına mücadelelerinin şehrimizde görünür bir yeri olduğunu göstermek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk" açıklamasını yaptı.
Westminster İşçi Partisi meclis üyesi Paul Dimoldenberg ise katıldığı radyo programında, yer seçiminin kasıtlı olup olmadığı sorusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Tabii ki öyle. Putin'e ve Rusya halkına Ukrayna halkının yanında olduğumuza dair bir mesaj göndermek istiyoruz. Ukrayna halkıyla omuz omuza durma kararlılığımız var" şeklinde konuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Londra'da Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi Londra'da Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi Londra'da binlerce kişi Ukrayna'daki savaşı protesto etti Londra'da binlerce kişi Ukrayna'daki savaşı protesto etti

England, Londra, Rusya, Kiev, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Londra'da Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:45 Türkiye'nin deprem felaketindeki dayanışması F.Bahçeli King'i duygulandırdı: Böyle ülke görmedim
20:59 Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti
20:42 Alman rock grubu Toten Hosen depremzedeler için konser verdi, 1 milyon eurodan fazla para toplandı
20:28 Enner Valencia attığı gollerle tarihe geçti! Duygu dolu kutlama
20:12 Türk futbolu, depremzedeler için kampanya başlatıyor! Guardiola, Klopp, Kaka gibi isimler katılacak
19:54 Sinop'ta ağaca asılmış halde erkek cesedi bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
20:03 Niğde ve Konya'da meydana gelen depremler sonrası Aksaray'da yer ikiye bölündü
19:37 Namaz kılarken depreme yakalanan adam ayakta durmakta güçlük çekti! O anlar güvenlik kamerasında
19:37 Londra'da Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi
19:06 ABD'de korkunç olay! Oyun konsolunu alan kadın öğretmenini tekme tokat döverek bayılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2023 21:58:37. #1.13#
SON DAKİKA: Londra'da Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki sokağa Kiev ismi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement