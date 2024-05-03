İzmir'de lösemi tedavisi gören genç kıza sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
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İzmir'de lösemi tedavisi gören genç kıza sürpriz evlilik teklifi

İzmir\'de lösemi tedavisi gören genç kıza sürpriz evlilik teklifi

İzmir'de lösemi tedavisi gören Nehir Yurtsever, erkek arkadaşı Emre Coşkun tarafından kaldığı hastanede sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Yurtsever'in 'Evet' cevabını vermesiyle birlikte ailesi ve arkadaşları da hastane bahçesinde sevinçlerini kutladı. Evlilik teklifi, Yurtsever'in moralini yükseltti ve tedavi sürecine olumlu bir başlangıç oldu.

03.05.2024 17:36
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İzmir'de lösemi tedavisi gören Nehir Yurtsever, kaldığı hastanede erkek arkadaşı Emre Coşkun tarafından sürpriz bir evlilik teklifi aldı.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nehir Yurtsever, bacaklarında morluklar oluşması üzerine doktora başvurdu ve genç kıza lösemi teşhisi kondu. Daha sonra Yurtesever'in tedavisine İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde başlandı. Bu zorlu süreçte sevgilisini yalnız bırakmak isteyemeyen Nehir Yurtsever'in 20 yaşındaki erkek arkadaşı Emre Coşkun, İstanbul'daki okulunu dondurup İzmir'e geldi. Burada kız arkadaşına refakatçilik yapan Coşkun, sürpriz bir evlilik teklifine imza attı. Hastane odasında dansa kaldırdığı sevgilisine 'Benimle evlenir misin?' diyen Emre Coşkun, Nehir Yurtsever'in 'Evet' cevabını vermesi sonrasında ailesi ve arkadaşları da hastane bahçesinde 'Kalk Kız Evlencez' pankartı açtı.

"Evlilik teklifine çok şaşırdım"

Evlilik teklifi aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Nehir Yurtsever, "Hayata karşı yeni bir böyle tutunmak için tekrar böyle bir amaç oldu. Böyle durumlarda motivasyon gerçekten çok önemli. Ben de bunu yaşayınca çok şaşırdım çünkü böyle şey hiç beklemiyordum. Bunu böyle ara sıra konuşuyorduk ama çok seneler sonra olacak diye konuşuyorduk ama hiçbir şey ertelememe kararı aldık. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Yani buradan hemen çıkıp bu anları yaşamak istiyorum. Buradan çıktıktan sonra öncelikle tamamen iyileşip, İtalya'ya gitmek istiyoruz. Orayı ilk sevgili olduğumuz zamandan beri görmek çok istiyoruz. Biz Kiraz Mevsimi dizisi sayesinde de tanıştık diyebiliriz. O yüzden bizim için o dizinin geçtiği yer de çok önemli. Hatta belki izlerlerse de falan da bizim için böyle çok anlamlı. Olursa düğünümüzde de o şarkılarla dans etmek istiyoruz. Polonya'ya gitmek istiyoruz okumak için. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama onun dışında işte yeni yerler görmek, kendi yapmadığımız şeyleri yapmak özellikle ben cesaret edemediğim ne varsa buradan çıktıktan sonra cesaret edip yapmak istiyorum" diye konuştu.

"Evlilik teklifi morali açısından güzel oldu"

Lösemi tedavisinin uzun sürdüğünü ve sabır gerektirdiğini ifade eden Hemotoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Seçkin Çağırgan "Bu dönem boyunca moralini yüksek tutabilmesi tabii ki yakın çevresinin destekleri çok önemli. Burada tabii ki hastalığının ilk gününde böyle bir teklif almış olması onur sevindiren moralini yükselten bir teklif almış olması onun açısından iyi bir başlangıç diyebilirim moralini düzeltmesi açısından iyi başlangıç diyebilirim" dedi.

"Akut lösemiler artık günümüzde tedavi edilebiliyor"

İlk hastaneye geldiğinde Nehir Yurtsever'in telaşlı olduğunu söyleyen Hemotoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Seçkin Çağırgan, "Arkadaşları ve ailesiyle birlikte hastanemize geldiler. Nehir'e hastalığıyla ilgili ön bilgiler verdik, rahatlatmaya çalıştık. Çünkü akut lösemiler artık günümüzde tedavi edilebilir hastalıklar arasında özellikle gençler hastalarımızda yüksek oranda uygun tedavilerle hastalığından tamamen kurtarmak mümkün olabiliyor" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de lösemi tedavisi gören genç kıza sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

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