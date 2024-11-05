Lösemili Çocuklar Haftası Etkinliği

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(EDİRNE) - Edirne'de, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. LÖSEV Edirne Temsilcisi Ceylan Toker, "Çocuklarımızın şirin babası Sayın Üstün Özer, LÖSEV'i iyi ki kurmuşsunuz. LÖSEV'de tüm hizmetler çocuk ve aileler için yürütülen tüm etkinlikler ve çalışmalar Türk halkının bağışları, kurum ve kuruluşların destekleriyle yürütülmektedir" dedi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bugün Saraçlar Caddesi'nden başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından LÖSEV Edirne Temsilcisi Ceylan Toker, Atatürk Anıtı'na çelen sundu. Törene, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da katıldı. Toker, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"LÖSEV'de tüm hizmetler çocuk ve aileler için yürütülen tüm etkinlikler ve çalışmalar Türk halkının bağışları, kurum ve kuruluşların destekleriyle yürütülmektedir. Hiç kimseyi ayrıştırmayan, doğlu-batılı demeden, her vatandaşın eşit sağlık ve eğitim hakkına sahip olduğuna inanarak çalışan ülkemizin göz bebeği olan bir vakıftır. Çocuklarımızın şirin babası Sayın Üstün Özer, LÖSEV'i iyi ki kurmuşsunuz. İyi ki varsınız."