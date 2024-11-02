Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, lösemili çocuklar hem eğlendi hem moral buldu.
Melikgazi ilçesinde bulunan Alpaslan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, otobüsle alana getirilen lösemili çocuklar, gönüllüler ve bando takımı ile karşılandı. Bando eşliğinde çalınan şarkılarla oynayan çocuklara daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından kurulan gösteri platformunda eğitmenler tarafından eğlence gösterileri yapıldı. Yapılan gösterinin ardından çocuklar parka kurulan oyun alanında oyunlar oynadılar. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Lösemili Çocuklar Haftası Etkinliği Kayseri'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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