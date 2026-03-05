LÖSEV'den Kadınlar Günü Etkinliği

(İZMİR) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında vakfa kayıtlı ailelerin, bağışçıların ve gönüllülerin bir araya geldiği etkinlik düzenledi. Buluşmada, kadınların birliği ve hayattaki önemine dikkat çekildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlediği etkinlikte vakfa kayıtlı aileleri, bağışçıları ve gönüllüleri bir araya getirdi. Kadınların birliğine ve güçlenmesine dikkat çekilen buluşmada, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların hayatındaki annelerin rolü de vurgulandı.

Etkinliğe Milli Tenisçi İpek Soylu, Diyetisyen Mehlika Öktem Boz, Avrupa ve dünya şampiyonu Master Milli Atlet Av. Aycan Kurtcan ile araştırmacı yazar ve eğitmen Havva Çetintürk konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, kadınların yaşadığı zorluklar karşısındaki mücadelelerini ve ilham veren yaşam deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Programda özellikle lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların annelerinin yaşadığı zorlu süreçlere dikkat çekilerek, kadınların psikolojik ve sosyal olarak güçlendirilmesinin hem aileler hem de toplum için önemli olduğu ifade edildi.

Etkinlik sonunda katılımcılar konuşmacılarla sohbet ederek deneyimlerini paylaşma fırsatı bulurken, LÖSEV çatısı altında kurulan destek ve umut ağı bir kez daha güçlendi.