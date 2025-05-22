LÖSEV\'den Kurban Bayramı Öncesi Farkındalık Çalışması

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Bağışlarla lösemi ve kanser hastası çocuklara umut olmayı sürdüren Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" sloganıyla Kurban Bayramı öncesi Aksaray'da farkındalık çalışması başlattı.

Lösemi ve kanser hastası çocuklar ile ailelerine maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak amacıyla kurulan LÖSEV, 1998'den bu yana maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına tedavi imkanı sağlarken, bağışlar ile hastaları ve ailelerini desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda vakıf, Kurban Bayramı öncesinde bağışçılara ulaşmak için çalışmalarına bu yıl da başladı.

"Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" mottosuyla Aksaray kent meydanında pankart açan LÖSEV, kentteki herkesi desteğe çağırdı.

LÖSEV Halkla İlişkiler görevlisi Gamze Sarıkamış, yaptığı açıklamada, "Aksaray'da bulunmamızın amacı Aksaray'da yaşayan, burada ikamet eden hastalarımız ve ailelerimizi ziyaret etmek ve yardımlarımızı ulaştırmak. Ayrıca buradaki gönüllülük faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla da Aksaray'ı ziyaret etmek istedik" dedi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla da çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Sarıkamış, Kurban Bayramı yaklaşırken, bağışçılara ulaşmak istediklerini vurguladı.

Sarıkamış, "'Her Kurban Lösemili Çocuklara Can' diyerek çıktığımız bu yolda LÖSEV bağışları kurban olarak, protein olarak hastalarımız ve çocuklarımızın ailelerine ulaştırıyor" dedi.