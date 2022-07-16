Lozan Kapısı yenileniyor - Son Dakika
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Lozan Kapısı yenileniyor

16.07.2022 14:25
Lozan Kapısı yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1930'lu yıllardan günümüze İzmir'in fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark'ın Lozan Kapısını aslına uygun olarak yenileyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1930'lu yıllardan günümüze İzmir'in fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark'ın Lozan Kapısını aslına uygun olarak yenileyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin simgelerinden Kültürpark'ın doğal dokusunu geliştirerek koruma ve kent belleğine sahip çıkma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve zamanla yıpranan Kültürpark'ın Lozan Kapısı da Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile 1938 tarihli özgün haline göre yeniden yapılacak. Fen İşleri ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince 17 Temmuz 2022'de başlayacak çalışmalar çerçevesinde kapının merkezinde bulunan betonarme iki kule korunarak güçlendirilecek. Kulenin sağında ve solunda bulunan giriş kapıları yıkılarak yeniden yapılacak. Beton ve kilit parke olan zemin kaplaması yerine mermer döşenecek. Ülke bayraklarının yer aldığı direkler giriş kapılarının üzerine alınacak. Yenileme ve güçlendirme çalışmaları 91. İzmir Enternasyonal Fuarından önce tamamlanacak.

Bu süre içerisinde Kültürpark Lozan Kapısı yaya girişine kapalı olacak. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lozan Kapısı yenileniyor - Son Dakika

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