Lübnan\'da Aile Müzik Terapi Merkezi açıldı

Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle hayata geçirilen Aile Müzik Terapi Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesi nedeniyle, Türkiye ve iş birliği içindeki ülkelerde aileyi güçlendirmeye yönelik projeler hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Lübnan'da TİKA desteğiyle hayata geçirilen Aile Müzik Terapi Merkezi, açıldı. Törenin açılışına, Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Parlamentosu milletvekilleri Said Asmar, Nazih Matta, Zouk Mosbeh Belediye Başkanı Elie Saber ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Proje dahilinde, müzik eğitiminin verileceği ve küçük çaplı performansların icra edilebileceği alanlar oluşturuldu. Aile üyeleri arasındaki bağı kuvvetlendirmek, duygusal paylaşımı artırmak, özel ihtiyaçları olan bireylere destek olmak ve çatışma çözümüne katkı sağlamak gibi pek çok faydası bulunan müzik terapi aktiviteleri, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, müzik aletleriyle donatılan merkez, çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirebileceği bir mekan haline getirildi.

Açılışta konuşan Büyükelçi Lütem, merkezin sadece bir bina değil, aynı zamanda ailelerin birlikte güçleneceği, çocukların kendilerini ifade edebileceği bir sanat ortamı olacağını vurgulayarak, "Bu merkez, Türkiye ile kardeş ülke Lübnan arasındaki dostluğun ve dayanışmanın bir yansımasıdır" dedi.

Türkçe ve Arapça şarkıların seslendirildiği açılış programının ardından davetliler, merkezi gezerek müzik atölyelerini inceledi. Aile Müzik Terapi Merkezi, Zouk Mosbeh bölgesindeki aileler ve gençler için yeni bir kültür-sanat buluşma noktası olacak. - ANKARA