Lüks otomobil tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Lüks otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Samsun Kavak'ta lüks otomobil tıra çarptı, sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

11.12.2024 23:03
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Lüks otomobil tırın altına girdi: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde lüks otomobilin tıra çarparak dorsesinin altına girdiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Tunç'un kullandığı 05 ADY 583 plakalı BMW marka lüks otomobil, Hakan Koyun'un kullandığı 34 MBS 002 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lüks otomobil tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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