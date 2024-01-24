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Lüleburgaz Belediye Başkanı, Akademi Basketbol Spor Kulübü Voleybol Takımı'nı kutladı - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediye Başkanı, Akademi Basketbol Spor Kulübü Voleybol Takımı'nı kutladı

Kırklareli'de düzenlenen voleybol turnuvalarında birincilik ve üçüncülük elde eden Akademi Basketbol Spor Kulübü Voleybol Takımı oyuncuları, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından tebrik edildi. Gerenli, çocukların aldıkları dereceyle gurur duyduklarını belirtti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı, Akademi Basketbol Spor Kulübü Voleybol Takımı\'nı kutladı
24.01.2024 - 16:23,
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Kırklareli'de katıldıkları voleybol turnuvasında kız ve erkek kategorilerinde birincilik ve üçüncülük elde eden Akademi Basketbol Spor Kulübü Voleybol Takımı oyuncularıyla buluşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "İlimizde düzenlenen turnuvada kız ve erkek kategorilerinde aldıkları dereceyle göğsümüzü kabartan çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

Kırklareli'de düzenlenen voleybol turnuvalarında çeşitli kategorilerde dereceye giren Akademi Basketbol Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın sporcuları, elde ettikleri başarıyı Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yle kutladı.

Gerenli, sporcuları ve takım antrenörlerini tek tek tebrik etti. Gerenli, "İlimizde düzenlenen turnuvada kız ve erkek kategorilerinde aldıkları dereceyle göğsümüzü kabartan çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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