Lüleburgaz'da Atalık Tohumlar Toprakla Buluştu - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Atalık Tohumlar Toprakla Buluştu

18.05.2022 11:19
Lüleburgaz'da Atalık Tohumlar Toprakla Buluştu

Lüleburgaz Belediyesi’nin serasında yetiştirdiği atalık tohumların toprakla buluşturulma etkinliğinde konuşan Başkan Murat Gerenli, “Sağlıklı gıdaya erişim için atalık tohumlarımızı geleceğe aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin serasında yetiştirdiği atalık tohumların toprakla buluşturulma etkinliğinde konuşan Başkan Murat Gerenli, "Sağlıklı gıdaya erişim için atalık tohumlarımızı geleceğe aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin serasında yetiştirdiği atalık tohumlar, fide haline geldikten sonra Kırklareli Ortak Akıl Derneği ve Lüleburgaz BİLSEM'deki öğrencilerle birlikte toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, Kırklareli Ortak Akıl Derneği Yönetimi, Lüleburgaz Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileriyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yer aldı.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE EKTİLER

Lüleburgaz Belediyesi'nin serasında ekimi yapılan onlarca çeşit atalık tohum, fide vermesinin ardından Edirne Bayırı'nda bulunan Lüleburgaz Belediyesi'nin tarımsal arazisine ekildi. Etkinlikte çocuklar da atalık tohumlarının önemi hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmenin ardından Başkan Gerenli, çocuklarla birlikte bitkileri toprakla buluşturdu. Bununla birlikte etkinliklere atalık tohumlarını bağışlayan bazı üreticiler de katıldı. Üreticiler, Lüleburgaz Belediyesi'ne teslim ettikleri atalık tohumların yetişmeye başladığını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

SAĞLIKLI GIDA VURGUSU

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Gerenli, dünya genelinde sağlıklı gıdaya erişimde ilerleyen yıllarda kriz öngörüldüğünü hatırlatarak, "BİLSEM'deki çocuklarımız ve Kırklareli Ortak Akıl Derneği ile birlikte seramızda yetiştirdiğimizi atalık tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Sağlıklı gıdaya erişim için atalık tohumlarımızı geleceğe aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Lüleburgaz'da Ayçiçekleri Halk İçin Ekildi Lüleburgaz'da Ayçiçekleri Halk İçin Ekildi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Lüleburgaz'da Atalık Tohumlar Toprakla Buluştu - Son Dakika


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