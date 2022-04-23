Lütfü Savaş'tan Çocuklara 23 Nisan Armağanı: Oyuncak Müzesi - Son Dakika
Üye Girişi

Lütfü Savaş'tan Çocuklara 23 Nisan Armağanı: Oyuncak Müzesi

23.04.2022 18:13

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusu şair-yazar Sunay Akın ile birlikte ‘Oyuncak: Uygarlığın Mirası’ müzesinin açılışını yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucusu şair-yazar Sunay Akın ile birlikte 'Oyuncak: Uygarlığın Mirası' müzesinin açılışını yaptı.

Sunay Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık arttırma yoluyla satın aldığı oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeki 400'den fazla oyuncak 2 ay boyunca EXPO 2021 Hatay'da olacak.

Başkan Savaş'ın özel çabalarıyla Hatay'a gelen müze, Savaş'ın çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı oldu.

Açılışta konuşan Savaş, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, dünyada ilk defa çocuk bayramı ilan etmiş ve o günden bugüne çocuklarımız her 23 Nisan'da bu bayramı kutlamaktalar. Bugün belki size dünyadaki bütün çocukları getiremedik ama bütün çocukların oynarken mutlu olduğu en az 80 yıldan bu günümüze gelen oyuncaklardan esintiler getirdik. Sağ olsun üstadımız bu güne kadar İstanbul'da sergilediği oyuncak müzesinin en güzel eserlerini çocuklarımız için Hatay'a getirdi. Ben Sunay Akın'a büyün çocuklarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

16 Mayıs 1914 günü Bandırma vapuru İstanbul'dan ayrılırken Mustafa Kemal Atatürk'ü görmek isteyen bir çocuğun hikayesini anlatan Sunay Akın, Atatürk'ün 14 yaşındaki çocuğa, "Bak çocuk bu vatan hepimizin ama daha çok siz gençlerin, vazgeçmek yok değil mi?" diyerek, vatanı çocuklara emanet ettiğini söyledi.

Açılışın ardından Lütfü Savaş, eşi Nazan Savaş, çocuklarla birlikte Sunay Akın'ın anlatımıyla müzeyi gezdi.

3 kuşağın da bir arada vakit geçirebileceği "Oyuncak: Uygarlığın Mirası" sergisi, 500 metrekarelik alanda beğeniye sunularak, bu zamana kadarki en kapsamlı sergi olma özelliğini elde etti.

Sunay Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gösterilerini ise 23 Nisan Cumartesi günü EXPO 2021 Antakya, 24 Nisan Pazar günü ise Arsuz alanında sergileyecek.

Lütfü Savaş'tan Çocuklara 23 Nisan Armağanı: Oyuncak Müzesi
Lütfü Savaş'tan Çocuklara 23 Nisan Armağanı: Oyuncak Müzesi
Lütfü Savaş'tan Çocuklara 23 Nisan Armağanı: Oyuncak Müzesi
Lütfü Savaş'tan Çocuklara 23 Nisan Armağanı: Oyuncak Müzesi

YORUMLAR
500
CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: 'İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık... CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: 'İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık... İstanbul'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı İstanbul'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Lütfü Savaş, Sunay Akın, İstanbul, 23 Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Lütfü Savaş'tan Çocuklara 23 Nisan Armağanı: Oyuncak Müzesi - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:47 AK Partili vekilden sevindiren haber: En kısa sürede asgari ücretlerde iyileştirmeler olacak
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:25:54. #1.11#
SON DAKİKA: Lütfü Savaş'tan Çocuklara 23 Nisan Armağanı: Oyuncak Müzesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement