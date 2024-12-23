Maarat el-Numan'da Esad Rejimi Yıkım Yarattı - Son Dakika
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Maarat el-Numan'da Esad Rejimi Yıkım Yarattı

Maarat el-Numan\'da Esad Rejimi Yıkım Yarattı

Suriye'nin Maarat el-Numan ilçesinde Esad rejimi büyük tahribata neden oldu, demirler satılıyor.

23.12.2024 11:28
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Suriye'nin Maarat el-Numan ilçesinde Esad rejiminin savaş uçakları ve tanklarla evlere verdiği tahribat havadan görüntülendi. Camilerin dahi bombalandığı ilçedeki evlerin demirlerinin de balyozlarla sökülüp rejim askerleri tarafından satıldığı öğrenildi.

İdlib kentine bağlı Maarat el-Numan ilçesi, 13 yıl süren iç savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Suriye'de savaşın ilk yıllarında rejim aleyhine protestoların merkezi haline gelen ve rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan ilçedeki büyük yıkım havadan görüntülendi.

Camilerin dahi bombalandığı ilçedeki evlerin demirlerinin de balyozlarla sökülüp Esad askerleri tarafından satıldığı öğrenilirken rejimden geriye kalan tanklar da bazı tamirciler tarafından tabela olarak kullanılıyor.

İlçede yaşayan İbrahim Al Mahmud, "Esad bizlere çok zulüm etti. Askerler, buralar bombalanınca ellerinde balyozlarla gelip demirleri söktü, pencereleri söktü. Demirleri hep sattılar. İnsanlar buraya dönecek ama bu inşaatı nasıl yapacaklar bilmiyoruz. Allah'a şükür Esad şimdi gitti, mutluyuz" dedi. - İDLİB

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maarat el-Numan'da Esad Rejimi Yıkım Yarattı - Son Dakika

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