'Macera Bursa' için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

'Macera Bursa' için geri sayım başladı

01.06.2022 15:02

'Macera Bursa' için geri sayım başladı Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler Mahallesi'nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Bursa'da geri sayım başladı.

'Macera Bursa' için geri sayım başladı

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler Mahallesi'nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Bursa'da geri sayım başladı.

Şehre birçok spor ve eğlence merkezi kazandıran Osmangazi Belediyesi, heyecan dolu bir tesisi daha Bursalılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Hamitler Mahallesi'nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Macera Bursa'daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İçerisinde eğitici doğal çocuk oyun alanları, evcil hayvan parkı, kır kahvesi, zip coaster, zipline ve tırmanma duvarı gibi pek çok farklı aktivitenin yer alacağı Macera Bursa'da sona geldiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni merkezin kısa süre içinde Bursalıların hizmetine sunulacağını müjdeledi.

"Bursa'ya yeni soluk getirecek"

Bursa'ya yine farklı bir hizmeti kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, 'Halka Hizmet, Hakka Hizmettir' prensibini kendimize ilke edindik. Her zaman bu düsturla çalıştık. Çok şükür, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik. Şimdi ise inşaat aşamalarını tamamladığımız Macera Bursa'da sona geldik. Tesisimizde şu an kafeterya ve sosyal alan vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı parkımızı inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayıp macera tutkunlarıyla buluşturacağız. Şimdiden Bursamız için hayırlı olsun" dedi.

Tesis ile birlikte şehrin yeni bir soluk kazanacağını belirten Başkan Dündar, aynı zamanda Macera Bursa'nın her köşesinde vatandaşları yeni sürprizler beklediğini ifade etti.

'Macera Bursa' için geri sayım başladı
'Macera Bursa' için geri sayım başladı
'Macera Bursa' için geri sayım başladı
'Macera Bursa' için geri sayım başladı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Osmangazi Temizlik ve Park Bahçeler personeline 'Şüpheli paket' eğitimi Osmangazi Temizlik ve Park Bahçeler personeline 'Şüpheli paket' eğitimi Osmangazi Belediyesi, projeleri ile ilham kaynağı oluyor Osmangazi Belediyesi, projeleri ile ilham kaynağı oluyor
Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Macera Bursa' için geri sayım başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:34:01. #1.12#
SON DAKİKA: 'Macera Bursa' için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement