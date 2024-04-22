Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Öğrencileri 23 Nisan için Bursa Klibi Hazırladı - Son Dakika
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Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Öğrencileri 23 Nisan için Bursa Klibi Hazırladı

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Öğrencileri 23 Nisan için Bursa Klibi Hazırladı

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bursa klibi hazırladı. Okulun halk oyunları ekibi de klip çekimlerinde yer aldı. Klipte Bursa'nın doğal ve tarihi güzelliklerine de yer verildi.

22.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:44
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Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bursa klibi hazırladı.

Bursa'nın en çok rağbet gören devlet okullarından birisi olan ve başarılarıyla sık sık gündeme gelen Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, yine örnek bir projeye imza attı. 2022 Yılında 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türküsüne yaptıkları kliple gündeme gelen Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Korosu, bu kez de Keles yöresine ait olan 'ben yemenimi al isterim' türküsüne klip yaptı. Okulun halk oyunları ekibi de, türkünün başında kaşık oyunu oynadı. Türkünün müziği, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından icra edilirken, klibin çekimleri de CHT Medya tarafından yapıldı.

Öğrenciler Bursa ve 23 Nisan için söyledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Bursa'nın tanıtımı için hazırlanan klip, okulun müzik öğretmenlerinden Derya Büke tarafından projelendirildi. 2022 yılında "Bursa İçin Söyle" projesi çerçevesinde Bursa'nın ufak tefek taşları türküsüne klip yaptıklarını hatırlatan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Müzik öğretmeni Derya Büke, "Bu yıl da, 'Bursa İçin Söyle-2' projesi çerçevesinde 'ben yemenimi al isterim' türküsüne klip yaptık. Ortaya çok güzel bir proje çıktı, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Klipte Bursa'nın değerlerine yer verildi

CHT Medya adına klibin yönetmenliğini üstlenen Cihat Özkan ise, "Bursa'nın doğal ve tarihi güzelliklerini, kültürel mirasını daha iyi tanıtmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için kentimizde çok daha fazla proje gerçekleştirilmesine ihtiyaç var. Geçen klipte yer veremediğimiz Bursa'nın diğer tarihi ve doğal güzelliklerine yer verdik. Kentimizin her bir köşesinde o kadar çok eşsiz tarihi değerler ve doğal güzellikler var ki, 1-2 tane değil, 500 tane klibe yetecek kadar görsel zenginlik var ama maalesef gerektiği gibi değerlendirilemiyor" diye konuştu.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu öğrencilerinin seslendirdiği türkünün klip çekimleri Misi köyü, Koza Han, Hünkar Köşkü, Abdal Köprüsü, Balibey Han, Heykel tarihi belediye binası, Karagöz Müzesi, Tophane, 1. Murad (Hüdavendigar) Külliyesi ve Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'nda yapıldı.

Klipte ayrıca; Eskikaraağaç leylek köyü, Adem Amca ile Yaren Leylek, Gölyazı köyü, Misi köyü, Cumalıkızık köyü, Gemlik, Longoz Ormanları, Setbaşı Köprüsü, Su Düşen Şelalesi görüntülerine de yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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