Maçka\'da Kanalizasyon Sorunu Tarihe Karışıyor

Yerel

Maçka'nın en büyük altyapı sorunlarından biri olan kanalizasyon sorunu tarihe kavuşuyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, projenin toplam maliyetinin 150 milyon 819 bin 808 TL olduğu ifade ederek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in desteğini vurgulayarak teşekkür etti.

Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Maçka'da, kanalizasyon ve atık su altyapısı ile ilgili yaşanan sıkıntılar artık çözüme kavuşuyor. Yıllardır bölge halkının en büyük şikayetlerinden biri olan bu sorunun çözümü için ilk adım atıldı. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ilçenin altyapı konusunda büyük bir dönüşüm yaşayacağını vurgulayarak, "İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyon ve atık su altyapısı ile ilgili yıllardır süren sıkıntıları gidermek için Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve TİSKİ Genel Müdürlüğümüzle ortak bir çalışma yürüttük. Gerekli ön onay ve finansman desteği tamamlandı. Toplam maliyeti 150 milyon 819 bin 808 TL olan Maçka Atık Su Şebeke ve Kollektör İnşaatı Projesi, İller Bankası tarafından SUKAP kapsamında desteklenecek" dedi.

Başkan Koçhan, bu dev altyapı yatırımının Maçka'nın çevre sağlığına büyük katkı sağlayacağını, özellikle turistik alanlar başta olmak üzere ilçenin her bölgesinde daha sağlıklı ve modern bir altyapı sistemine geçileceğini belirtti. Çalışmaların en kısa sürede başlaması planlanıyor.

Koçhan'dan Başkan Genç'e teşekkür

Projeyle ilgili açıklamalarına devam eden Başkan Koçhan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in bu projeye olan katkılarının altını çizerek, "Hiç kuşku yok ki, ilçemiz için bu kadar önemli bir çalışmanın hayata geçmesini sağlayan en büyük destek Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'ten geldi. Sayın Başkanımızın katkıları olmadan bu projeyi gerçekleştirmek mümkün olmazdı. İlçe halkımız adına kendisine teşekkür ediyoruz. Maçka'nın tarihindeki en büyük altyapı sorununu çözen başkan olarak adı ilçemizde unutulmayacak" diye konuştu. - TRABZON