Maden İşçileri İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
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Maden İşçileri İçin Dayanışma Çağrısı

Maden İşçileri İçin Dayanışma Çağrısı
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Gaziantep'te işçilerin hak gasplarına tepki gösterildi, gözaltındaki işçiler için destek talep edildi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, maden işçilerinin hak gasplarına ve gözaltılara tepki gösterdi. Balıklı Meydanı'ndaki açıklamada, işçilerin serbest bırakılması ve taleplerinin karşılanması çağrısı yapıldı.

Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş'te çalışan işçilerin ücret ve tazminatlarının ödenmediğini belirterek, Ankara'da haklarını arayan ve gözaltına alınan maden işçileri ile sendika yöneticilerine destek verdi. Platformun açıklamasını BİRTEK-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik okudu. Balıklı Meydanı'nda düzenlenen açıklamaya Gaziantep'teki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de işçilere destek verdi.

Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Balıklı Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, Yıldızlar SSS Holding'in 2022 yılında Doruk Madencilik'i devralmasının ardından yüzlerce işçinin zorunlu ücretsiz izne çıkarıldığı, ücretlerinin ödenmediği ve mahkemelerce hükmedilen alacaklarının dahi ödenmediği öne sürüldü.

BİRTEK-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik tarafından okunan açıklamada, aynı holding bünyesinde bulunan Eti Gümüş işçilerinin de aylarca ücret ve tazminatlarının ödenmediği, zorunlu ücretsiz izin dönemlerinde biriken alacaklarının karşılanmadığı ve sigorta primlerinin yatırılmadığı iddia edildi. Şirket tarafından ücretlerin 6 Ağustos'ta ödeneceğine ilişkin yazılı taahhüt verildiği ancak bu taahhüdün yerine getirilmediği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan sorunların yalnızca Doruk Madencilik ve Eti Gümüş ile sınırlı olmadığı, Yıldızlar SSS Holding'in farklı işletmelerinde de benzer mağduriyetlerin yaşandığı savunuldu.

Platform, haklarını aramak için Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne gelen işçilerin polis müdahalesi ve gözaltılarla karşılaştığını belirtti. Ankara Valiliği'nin maden işçilerinin eylemine yönelik yasak kararı aldığı ifade edilen açıklamada, "İşçilerin haklarını gasp eden, onları yoksulluğa ve açlığa mahküm edenler Bakanlığın, Valiliğin ve kolluğun koruması altına alınıyor; işçiler karşılarında patronu değil, polisi buluyor" denildi.

Açıklamada, nisan ayında Doruk Madencilik işçilerinin Eskişehir'den Ankara'ya yürüdüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde polis müdahalesiyle karşılaştıkları ve Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 110 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Son günlerde ise Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen hakları ve tutulmayan ödeme sözleri nedeniyle Bakanlık önünde açıklama yapmak istediği, polis müdahalesi sonucu yaklaşık 80 işçinin gözaltına alındığı öne sürüldü. Açıklamada, dört gün içerisinde üç kez gözaltına alınan işçiler ile Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticilerinin gözaltında olduğu belirtildi.

"Doruk Maden ve Eti Gümüş işçilerinin mücadelesi, tüm işçi sınıfının mücadelesidir" denilen açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde işçilerin yeni haklar elde etmekten ziyade mevcut haklarını koruyabilmek için mücadele etmek zorunda bırakıldığı savunuldu.

Platform, işçilerin haklarını alabilmesi için örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Hakları için direnen işçilerin mücadelesi hepimizin, tüm işçi sınıfının mücadelesidir. Maden işçileri yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda şu talepler sıralandı:

"Maden işçileri ve sendika yöneticileri serbest bırakılsın. Madencilerin talepleri derhal karşılansın. Yıldızlar Holding'in işçilerin haklarını gasp etmesine son verilsin."

Basın açıklaması, "Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Gaziantep, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maden İşçileri İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

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