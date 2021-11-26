Madenci, ocaktan acil çıkış tatbikatı yaptı - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi 'ne bağlı maden ocaklarında madenciler ocaktan acil çıkış tatbikatı gerçekleştirdi.

Sabah saat 05'te gerçekleştirilen tatbikatta madenciler, yerin yüzlerce metre altında bulunan işyerlerinden senaryo gereği acil olarak tahliye edildi.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında ağır ve çok tehlikeli işyerlerinde 6 ayda bir tekrarlanan Olağanüstü Hallerde Ocaktan Acil Çıkış Tatbikatı'nda madenciler Ferdi Kurtarıcı Maske, oksijen maskesi olarak bilinen OFK Maskelerini taktılar ve acil olarak maden ocağını tahliye ettiler. Tahliyenin ardından madencilerin kullandıkları OFK maskeler test edildi.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta teçhizatlarda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ZONGULDAK