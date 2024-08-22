Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik Hakkında Suç Duyurusu

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'deMadene Hayır Platformu tarafından Mihalgazi'de yapılan halkın katılımı toplantısında sergilediği davranışlar nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Mert Yedek, "Hikmet Çelik, devlet memuriyetinin gerektirdiği vakar ve tarafsızlığın tamamen dışında yanlı, tarafgir ve siyasi saiklere dayanan tutumuyla memuriyetin kendisine sağladığı kamusal gücü, maden şirketi hizmetine sunmaktan çekinmemiş, AKP temsilcisi gibi hareket etmiştir" dedi.

Mihalgazi'nin Alpagut ve Tepebaşı'nın Atalan mahallelerine yapılmak istenen altın gümüş madeninin halkın katılımı toplantısı 15 Ağustos'ta Alpagut Mahallesi'nde gerçekleşti. Toplantıda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik ve bir grup vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Madene karşı olan insanların sözünü kestiği, konuşturmadığı ve şirket çalışanı gibi davrandığı iddialarıyla Hikmet Çelik hakkında suç duyurusunda bulunan Alpagut Atalan'da Madene Hayır Platformu, Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"Sarf ettiği sözler ve aldığı kararlar ile toplantı ve katılım süreçlerini engelledi"

Platform adına basın açıklamasını okuyan Avukat Mert Yedek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Eskişehir kamuoyunun yakından ve endişeyle takip ettiği üzere Alpagut-Atalan'da siyanürlü maden projesi kapsamında ÇED Yönetmeliği gereğince 15.08.2024 tarihinde Eskişehir ili Mihalgazi ilçesi Alpagut mahallesinde Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmesi planlanmıştır. Fakat toplantı esnasında Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in ve toplantı heyetinin suç duyurusuna konu birçok fiili nedeniyle toplantı yapılamamıştır. Toplantı öncesinde, toplantı sırasında ve sonrasında; aynı zamanda toplantıda divan başkanlığı görevini yürüten ve usulen tarafsız bir konumda olması gereken Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik toplantı katılımcısı olan Alpagut halkına, Eskişehir'den toplantıya katılmak için gelenlere ve meslek örgütleri temsilcilerine karşı sarf ettiği sözler ve aldığı kararlar ile toplantı ve katılım süreçlerini engellemiştir.

"Siyanürlü madene karşı olanları provokasyon yapmakla itham etti"

Bugün burada kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere bir araya geldik. Hikmet Çelik adı dahi halkın katılımı toplantısı olan bir toplantıda maden sürecine karşı çıkan gruptan bahsederek; 'biz bu tabloya alışığız, Artvin'de santral yapmaya çalıştığımızda bu grup oraya geliyor, Konya'da enerji santrali yapılmaya çalışıldığında bu grup yine oraya geliyor. Ülkemizin ne zaman milli ve yerli bir projesi, toplu konut projesi olsa, şehir hastaneleri olsa, yanlış bilgileri önümüze getiriyorlar' şeklinde konuşmuş, siyanürlü maden işletmeciliğine karşı olan herkesi hedef göstermiş aynı zamanda konuyu bir kamu göreviyle bağdaşmayacak şekilde siyasi yöne çekerek altın madeni hakkında bilgilendirme dışında değerlendirmeler yapmıştır. Akabinde; 'buradaki hiçbir ürününüze, terenize, rokanıza, maydanozunuza, ağacınıza hiçbir şekilde zararı olmayacak' şeklinde kasten yanıltıcı bilgileri sunmuştur. Toplantı katılımcılarına 'provokatif eylemlere itibar etmeyin' diyerek siyanürlü maden işletmeciliğine karşı olanları provokasyon yapmakla itham etmiştir.

"Toplantıda yanıltıcı bilgiler sundu"

Şirketin sunduğu ÇED Başvuru Dosyasına karşı çıkanları devlet düşmanı ilan edercesine 'devletin en doğru bilgileri sizlere anlatılacak, sizlere anlatılan yanlış bilgilere itibar etmeyin' diyerek şirket yanlısı gibi davranmış ve toplantının sulh ortamını bozmaya devam etmiştir. Halkın katılım toplantısı öncesinde, şirket yetkilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini açıklayan bir vatandaşın sözünü keserek ifade özgürlüğünü engellemiştir. 'Bu proje Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de hangi usullere dönük yapılacaksa burada da böyle yapılacak' diyerek alenen gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuştur. Yapılan proje daha tamamlanmadan ÇED başvurusu aşamasında Avrupa standartlarında bir proje imajı çizerek halkı gerçeğe aykırı beyanlarla yanıltmıştır. Toplantının bitirildiğini beyan etmesi üzerine vatandaşlar ve avukatlar tarafından hazırlanan usul ve esasa ilişkin itiraz dilekçelerini almadan, usule aykırı bir şekilde toplantıyı sonlandırmış ve halkın katılımı toplantısına halkın katılımı fiilen engellemiştir.

"Görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunuyoruz"

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, devlet memuriyetinin gerektirdiği vakar ve tarafsızlığın tamamen dışında yanlı, tarafgir ve siyasi saiklere dayanan tutumuyla memuriyetin kendisine sağladığı kamusal gücü, maden şirketi hizmetine sunmaktan çekinmemiş, AKP temsilcisi gibi hareket etmiştir. Kendisinin devlet memuru olmasına rağmen, Eskişehir'de AKP'nin genişletilmiş yönetim kurulu toplantılarına katıldığının sosyal medyada yer aldığını ve Odunpazarı Belediye Başkan adaylığı başvurularının birçok yerel basın organı tarafından yakından takip edildiğini ifade etmek isteriz. Bütün bu anlatılan hususlar nedeniyle Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik tarafsızlığını yitirmiş, objektif ve adil olma kabiliyetine şüphe düşürmüştür. Tüm bu tutum ve davranışlarından ötürü Alpagut-Atalan'da Madene Hayır Platformu bileşenleri olarak Hikmet Çelik hakkında 'görevi kötüye kullanma', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunuyoruz."