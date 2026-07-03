Madımak Katliamı'nda Adalet Arayışı

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Süreyya Üner, "Aradan geçen bunca yıla rağmen gerçek failler yargılanmadı. Cezasızlık politikası daha da pervasızlaştı" dedi.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 2 Temmuz Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2 Eylül Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Sivas'ın hesabı sorulacak", "Unutmak yok, affetmek yok", "Sivas'ın ışığı sönmeyecek" sloganları atıldı.

Platform adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Üner, 33 yıldır adaletin sağlanmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bundan tam 33 yıl önce; 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta, göz göre göre, planlı bir şekilde 33 aydın ve 2 otel emekçisi diri diri yakıldı. Bu, münferit bir linç değil; örgütlü, kışkırtılmış, cezasızlık zemininde büyütülmüş bir derin devlet operasyonuydu. Katliam öncesi günlerce dağıtılan bildiriler, yayılan yalanlar, hedef gösteren manşetler, göz yumulan gerici mitingler ve nihayetinde seyirci kalan kolluk kuvvetleri; hepsi aynı senaryonun parçalarıydı."

Bir kentin merkezinde, 15 dakikada tüm güvenlik güçlerini bölgeye aktararak bu toplu cinayeti önleyebilecekken, saatlerce pasif biçimde beklemeyi tercih ettiler. Halklarımız bunu asla unutmayacaktır.

Tam da bugün, aynı baskıcı zihniyetin bir yansıması olarak, şehrimizde gerçekleştirilen NATO zirvesi bahane edilerek Eskişehir Valiliği tarafından anayasal hakkımız olan her türlü eylem ve etkinlik yasaklanmıştır. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak, sıkıyönetim günlerini aratmayan bu antidemokratik yasağı, toplanma ve ifade özgürlüğümüze yönelik bu açık gaspı kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz.

"YÜREĞİMİZ HALA KANIYOR"

Karanlık dehlizlerde planlanıp uygulanan katliamda, ateş sadece Madımak Oteli'ne değil, sönmemek üzere yüreklerimize de düştü. Yüreğimiz hala kanıyor, hala yanıyor. Çünkü Madımak'ta yalnızca insanlar değil; düşünce ve ifade özgürlüğü, laiklik, eşit yurttaşlık ve birlikte yaşama umudu da yakıldı.

"FAİLLER YARGILANMADI"

Aradan geçen bunca yıla rağmen gerçek failler yargılanmadı; tersine, ödüllendirildi. Firari sanıklar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmedi. Adresleri bilinen failler korunarak, kamu görevlerinde çalışmaları, askerlik yapmaları, evlenmeleri görmezden gelindi. Arama kararları olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı.

Laikliğe, adalete, emeğe, barış içinde bir arada yaşama idealine saldırılar sürüyor. Bugün iktidarda olanlar, sadece geçmişin karanlıklarını aydınlatmaktan kaçınmakla kalmıyor; aynı karanlığı derinleştirmeye devam ediyor. Kutuplaştırıcı dil, hedef gösterme siyaseti, muhalefeti kriminalize eden uygulamalar artarak sürüyor."