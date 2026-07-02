Başkan Kozay: "Acıları unutarak değil, ders çıkararak ilerleyebiliriz"

Çukurova Belediyesi, Sivas olaylarının 33. yılında Madımak Parkı'nda anma programı düzenledi. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay,

"Acıları unutarak değil, ders çıkararak ilerleyebiliriz" dedi.

Çukurova Belediyesi ile Adana Alevi Platformu iş birliğinde Sivas olaylarının 33. yıl dönümünde Madımak Parkı'nda anma programı düzenlendi. Yaşamını yitirenler için saygı duruşunun ardından başlayan etkinlikte katılımcılar ortak vicdanın ve toplumsal barışın önemine dikkat çekerken, benzer acıların bir daha yaşanmaması adına mücadele çağrısı yapıldı. Çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunduğu programda konuşan Adana Alevi Platformu Sözcüsü Serkan Taşan, "Gerçek barış ancak adaletle mümkündür. Gerçek kardeşlik ise ancak eşitlikle güçlenir. Bugün burada yalnızca yas tutmak için değil, aynı zamanda söz vermek için toplandık. Sözümüzdür, Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızın adını bir ömür yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

"Acıları unutarak değil, ders çıkararak ilerleyebiliriz"

Konuşmasında toplumsal barış ve kardeşlik mesajı veren Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ise, "Geçmişte yaşanan acıları unutarak değil, onlardan ders çıkararak daha güçlü bir gelecek inşa edebiliriz. Toplumsal hafızayı canlı tutmak, barışa, demokrasiye, laikliğe, insan haklarına ve birlikte yaşama kültürüne sahip çıkmanın en önemli sorumluluklarından biridir. Dileğimiz hiçbir annenin evladını nefret nedeniyle kaybetmediği, hiçbir insanın düşüncesi, inancı ya da kimliği yüzünden ötekileştirilmediği, sevginin, hoşgörünün ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye'dir" dedi.

Her yurttaşın dili, inancı, kimliği ya da yaşam biçimi ne olursa olsun eşit, özgür ve huzur içinde yaşaması gerektiğini vurgulayan Başkan Kozay, farklılıkların ayrışmanın değil, toplumsal zenginliğin kaynağı olduğunu ifade etti.

Programda hayatını kaybedenler için Madımak Anıtı'na karanfiller bırakıldı. - ADANA