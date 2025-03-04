MAGİNDER'den Ramazan İftarı - Son Dakika
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MAGİNDER'den Ramazan İftarı

MAGİNDER\'den Ramazan İftarı

MAGİNDER, iftar programında hastalar ve üniversite öğrencileriyle buluştu, dayanışma vurgulandı.

04.03.2025 14:39
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Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER), Ramazan ayı kapsamında Turgut Özal Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül'ün de katıldığı organizasyonda, hasta yakınları ve üniversite öğrencileri için iftar sofrası kuruldu. MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle soframızı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Ramazan boyunca her hafta benzer organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ise MAGİNDER'in deprem sürecinden bu yana sahada aktif çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Dayanışma ruhunu en güçlü şekilde hissettiren bu organizasyon için MAGİNDER yönetimine teşekkür ediyorum. Kızılay olarak biz de her gün sahadayız ve tüm hayırseverleri destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MAGİNDER, Ramazan ayı boyunca konteyner kentler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere farklı gruplar için iftar programlarını sürdürecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MAGİNDER'den Ramazan İftarı - Son Dakika

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