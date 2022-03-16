Mağlup olmadan il birincisi oldu - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen santran turnuvasında 1. sınıf öğrencisi Muhammet Berat Kurt, hiç yenilmeden il birincisi oldu.

Kastamonu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Küçükler Kastamonu Satranç İl Birinciliği Turnuvası, Hasan Doğan Spor Kompleksi Satranç salonunda gerçekleştirildi. 81 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada, hamleler yarıştı. Ailelerin ve çocuk sporcuların büyük ilgi gösterdiği 0-8 yaş grubundaki karşılaşmaların düzenlediği turnuvada ilk 3'e girenler ise madalya ödüllendirildi. Turnuvada dereye girenlerin ödüllerini Satranç Federasyonu Kastamonu İl Temsilcileri yetkilileri verdi.

Tosya Fevzipaşa İlkokul 1.sınıf öğrencisi olan Muhammet Berat Kurt şampiyonadaki 8 karşılaşmada hiç yenilmeden il birincisi oldu. - KASTAMONU