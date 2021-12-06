Mahalle halkı 'Tekeli Kavşağı'na çözüm istiyor - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında 'Tekeli Kavşağı' olarak anılan bölge, sürücülerin ve mahalle sakinlerinin adeta korkulu rüyası oluyor. Kavşak üzerinde meydana gelen kazalar ve can güvenliğinden endişe eden vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor.

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta, çok sayıda trafik kazasının yaşandığını ifade eden mahalle sakinleri kavşağa sinyalizasyon yapılmasını istiyor. Halk arasında Tekeli Kavşağı olarak bilinen alanda meydana gelen trafik kazaları, hem sürücüleri hem de mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Mahalleyi adeta ikiye ayıran karayolunun bulunduğu kavşakta, yaya trafiğinin de yoğun olduğunu ve karşıya geçmeye korktuklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Kadriye Karabıyık; "Bu bölgede her gün trafik kazası meydana geliyor neredeyse. Kavşağın bulunduğu alandaki hafif kıvrım ve bariyerler sürücülerin görüşlerini de kısıtlıyor. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen araçlar fazla öne çıkınca istenmeyen kazalar meydana geliyor. Zaten burası Aydın - Denizli yolu üzeri olduğu için çok sayıda araç geçişi oluyor birde bazı sürücüler çok hızlı araç kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir araç demir bariyerlere çarparak yan döndü. Sürekli yaralamalı kazalar oluyor. Artık bu bölgede ambulans sesine de alıştık. Burada olası bir facianın önüne geçilmesini ve bu kavşağa bir çözüm bulunmasını istiyoruz. En azından bu kavşağa trafik lambası ekleseler burası daha kontrollü bir hale gelir" dedi. - AYDIN