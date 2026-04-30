Mahalle sakinlerinden Serhat Hamamcı\'ya anlamlı ziyaret

Eskişehir Dutluca Mahalle Muhtarı Veli Ak ve Dutlucalı mahallesi sakinleri İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dutluca Mahalle Muhtarı Veli Ak ve mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya Dutluca Mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Dutluca Mahallesinde sosyal alanlar, fırın evi, halı yıkama yeri, sel önleme kanalları ve kilit taş çalışmaları yaptıklarını belirterek, yeni sezonda kilit taş olmayan yer kalmayacağını belirtti. Dutluca Mahalle Muhtarı Veli Ak'da Başkan Hamamcı'dan ne zaman ne istedilerse yapıldığını bundan sonrada isteklerinin yerine getirileceğinden emin olduğunu anlattı.

İnönü Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette mahale sakinleri yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Hamamcı'ya teşekkür ettiler.

Başkan Hamamcı'da Dutluca Mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerine toplantı salonunu dolduran bir kalabalıkla gerçekleştirdikleri nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederek, iyi niyetlerini iletti. - ESKİŞEHİR